La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor a visité, mercredi, Marrakech et la province d’Al Haouz, occasion d’évaluer la situation des établissements touristiques ainsi que des sites d’attraction touristique touchés par le séisme.

Ainsi, la ministre a entrepris des visites dans plusieurs établissements d’hébergement touristiques à Marrakech et dans la province d’Al Haouz, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

A cette occasion, la ministre a souligné que la plupart de ces établissements ont fait preuve d’une grande résilience face au séisme, bien que certains d’entre eux aient subi des dommages nécessitant des travaux de réparation.

Le déplacement à Al Haouz, ajoute la même source, a permis à la ministre de rencontrer les habitants et professionnels de la région, de s’informer sur leur situation, et d’échanger avec eux au sujet de leurs besoins en emploi, notamment dans les secteurs clés au niveau de cette partie du territoire national, tels que le tourisme, l’artisanat et l’économie sociale et solidaire.

La ministre a également visité la médina de Marrakech, incluant des lieux emblématiques, tels que la Place Jamaâ El Fna, le Souk Semmarine ou encore la Place des Épices, a fait savoir la même source.

« L’activité touristique à Marrakech a retrouvé un rythme normal. Nous en avons eu la confirmation en parcourant la Médina, qui continue d’être une attraction majeure pour les touristes. Certes, il y a quelques dommages, mais ils ont été rapidement pris en charge. Nous tenons à rassurer nos partenaires et les futurs touristes quant à la situation stable à Marrakech », a indiqué Mme Ammor citée dans le communiqué.

Le tourisme dans cette région, rappelle le communiqué, est un moteur pour d’autres secteurs tels que l’artisanat et l’économie sociale et solidaire, et joue un rôle fondamental dans la vie quotidienne d’une large tranche de la population et dans son développement socio-économique.

« À l’approche des Assemblées générales annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale, prévues du 09 au 15 octobre à Marrakech, les autorités publiques et les professionnels se mobilisent activement pour garantir un accueil exceptionnel aux hôtes du Maroc », lit-on-on dans le communiqué.

Les préparatifs, ajoute le communiqué, vont bon train au niveau des différentes structures d’accueil visitées par la ministre, notamment le site principal de Bab Ighli, les hôtels et les restaurants, le but étant d’offrir aux participants et visiteurs une expérience exceptionnelle tout au long de leur séjour.

Ont également pris part à ces visites de terrain, le Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), Imad Barrakad ainsi que les équipes techniques de la SMIT.

LNT avec CdP

