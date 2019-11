PARTAGER Fast Food : Happy Meal fête son 40ème anniversaire

Lancé pour la première fois en 1979, et introduit au Maroc depuis 1992, le Happy Meal est un menu iconique de McDonald’s qui a accompagné et ravi plusieurs générations d’enfants depuis 40 ans. Pour son 40ème anniversaire, Happy Meal lance, dans plus de 90 pays à travers le monde, une collection spéciale de 15 jouets parmi les plus populaires des quatre dernières décennies.

Au Maroc, à compter du jeudi 7 novembre jusqu’au vendredi 6 décembre, 700 collections vintage et plus de 15 000 jouets seront à gagner par tirage au sort après inscription sur l’appli mobile McDonald’s Maroc et achat d’un Happy Meal, ainsi qu’à travers plusieurs jeux concours sur les réseaux sociaux, le hashtag #Maskhitch ayant été spécialement conçu pour cette occasion.

Happy Meal invite petits et grands à fêter ces 40 ans et à revivre un moment de leur enfance en se remémorant les « Happy moments » vécus en famille. Les enfants peuvent ainsi composer leurs menus. Pour rappel, le Happy Meal de Circus Wagon a été présenté pour la première fois en juin 1979 à l’échelle nationale aux États-Unis.

HZ