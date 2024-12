L’association Dar Homran pour le Développement Rural et la Solidarité a organisé, le samedi 28 décembre 2024, pour la deuxième année consécutive, une journée médicale gratuite au profit des habitants du douar Dar Homran, situé dans la province de Fahs Anjra. Cette initiative comprenait également des campagnes de sensibilisation sur la propagation de certaines maladies.

Plus de 500 bénéficiaires, hommes, femmes et enfants des zones montagneuses, ont profité de cette initiative qui s’est déroulée dans la salle située à côté de la mosquée de Dar Homran.

Cette activité médicale a coïncidé avec l’organisation d’événements festifs pour les enfants, créant une atmosphère de joie et de gaieté. Des activités éducatives, des spectacles artistiques et des jeux ludiques ont été proposés, contribuant ainsi à un climat d’apprentissage et de divertissement.

Grâce aux efforts conjugués d’un groupe de médecins bénévoles, les habitants de la région ont bénéficié de consultations et d’examens médicaux dans diverses spécialités, notamment l’ophtalmologie, la médecine générale, la pédiatrie et la cardiologie. Cette initiative a été chaleureusement accueillie par les bénéficiaires, qui ont exprimé leur besoin urgent de ce type d’action, étant donné qu’il s’agit de la première et unique opération de ce genre dans la région.

Ahmed Ben Ayad, président de cette association, a souligné que cette journée médicale est une opportunité pour les habitants de la région de bénéficier de services médicaux gratuits et de qualité. Il a ajouté que cette initiative s’inscrit dans les efforts constants de l’association pour améliorer les conditions de vie des populations rurales et vulnérables : « Nous sommes heureux d’organiser cette journée médicale, à laquelle ont contribué plusieurs professionnels de la santé, infirmiers, assistants et bénévoles, afin d’améliorer la santé des habitants du village de Dar Homran, auquel j’appartiens, et de rapprocher les soins et traitements des populations démunies. »

Et d’ajouter qu’au sein de l’association Dar Homran ‘‘ nous nous sommes assurés que les habitants de la région puissent bénéficier d’examens de médecine générale, avec échographie et électrocardiogramme, ainsi que d’examens ophtalmologiques et de corrections de la vue, en leur fournissant gratuitement des lunettes’’, a-t-til dit, tout en réaffirmant l’engagement de celle-ci à poursuivre la fourniture de services médicaux et humanitaires gratuits pour les habitants de ces régions. Il a également exhorté toutes les parties prenantes à s’impliquer davantage dans ce travail humanitaire pour atteindre un développement durable, notamment dans les zones souffrant de fragilité et de disparités régionales et sociales.

Pour sa part, le Dr Adnan Choujairi, médecin généraliste à Kénitra et bénévole au sein de l’association Dar Homran, a indiqué que cette campagne médicale s’était déroulée dans de bonnes conditions, offrant à plus de 500 personnes, y compris des enfants et des personnes âgées, de bénéficier d’échographies, d’électrocardiogrammes, ainsi que de consultations ophtalmologiques et de corrections de la vue.

H.Z

