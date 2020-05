PARTAGER Facop adapte son appareil de production pour fabriquer des visières

Distribuées au Maroc, les visières sous la marque Protexmax sont certifiées par l’Institut Marocain de Normalisation IMANOR et homologuées par les Ministères de la Santé et de l’Industrie.

Suite à l’apparition de foyers de contamination, susceptibles de freiner les efforts du gouvernement, l’entreprise a choisi de convertir son appareil de production sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, ainsi que son circuit de distribution. Cet engagement s’est traduit par un changement d’activité temporaire. Leur fabrication s’effectue dans un local éloigné des locaux de fabrication de la peinture, sans aucun risque de contamination avec des produits chimiques, précise-t-on auprès de l’entreprise.

Les visières sont accessibles sur l’ensemble du territoire via son partenaire SOQOP Distribution et à travers un réseau de revendeurs dans les grandes surfaces, les magasins de bricolage, les pharmacies et prochainement les drogueries.

L’entreprise familiale vise aussi les sociétés par la fabrication de visières personnalisées par l’intégration de son logo.

FACOP a également remis gracieusement des quantités importantes à plusieurs collectivités, provinces et communes, à travers le territoire, ainsi qu’à des associations et des artisans.

L’entreprise précise également qu’elle se conforme aux règles strictes de sécurité et d’hygiène depuis le début de la pandémie, ayant adapté l’ensemble de ses process et mis en place des mesures rapides pour garantir la protection de ses collaborateurs.

