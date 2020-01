PARTAGER FaceMag annonce l’ouverture de son flagship store

À la faveur de l’accord de collaboration exclusive conclu l’an passé avec le fabricant italien ABK, permettant la commercialisation au Maroc de dalles de très grandes dimensions, FACEMAG (Faïence et Céramique du Maghreb), leader marocain dans la fabrication industrielle de carrelage depuis plus de quarante ans, annonce dans un communiqué l’ouverture de son flagship store, FACEMAG L’Atelier, premier espace de représentation de la marque, entièrement dédié à ses collections haut de gamme de carrelage XXL sous le co-branding FACEMAG XXL by ABK.

Dans ce showroom de 300 m², situé coeur de Casablanca, dans le quartier de la mode et du lifestyle, sur l’avenue Mohamed Sijelmassi, architectes, décorateurs et particuliers peuvent désormais découvrir ces « slabs » très grand format qui qz veulent révolutionner le champ des possibles en matière de revêtements pour sols et murs, déclare-t-on auprès de FaceMag. Les amateurs de nouvelles tendances architecturales et décoratives pourront aussi bénéficier de nombreux conseils et services pour faciliter le choix et la mise en oeuvre de ces revêtements, dans différents types d’applications, résidentielle ou commerciale, intérieur ou extérieure.

Le carrelage XXL, pour voir les choses en grand

Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui la fabrication de carrelages exceptionnels à la fois résistants et légers, d’une épaisseur de 7 mm seulement, pour une taille record qui atteint 160 x 320 cm, alliant une excel-lente qualité esthétique à des performances techniques exceptionnelles pour la création d’aménagements unifiés, harmonieux, offrant une sensation de volume accrue. Avec le carrelage XXL, les espacements sont en effet limités, voire inexistants, ce qui offre un meilleur rendu visuel et accentue l’impression d’espace, quelle que soit la surface de la pièce. Une tendance architecturale qui suscite un réel engouement auprès des architectes et décorateurs d’intérieur qui apprécient le potentiel et l’incroyable liberté créative de cette surface en céramique sans limites, précise le communiqué . C’est surtout pour son aspect polyvalent et ses différents motifs que le carrelage XXL séduit. En effet, à la différence des autres revêtements, le carrelage XXL se pose aisément et accepte toutes les décorations que l’on désire développer.

Conçue pour répondre au goût contemporain à travers de multiples applications, la gamme FACEMAG XXL by ABK s’adresse à l’univers du design résidentiel, commercial et de collectivité avec un caractère distinctif et original, offrant aux professionnels comme aux particuliers des produits d’avant-garde qui allient esthétique raffinée et haute performance technique telles une haute résistance aux chocs thermiques et à l’usure, une totale imperméabilité ainsi qu’une grande rapidité de pose avec des solutions modulaires et flexibles. Déclinables en aspect béton, bois, pierre, marbre voire métal plus vrai que nature – ou totalement personnalisables – et disponibles en trois finitions – mat, satiné ou brillant -, les modèles FACEMAG XXL by ABK en porcelaine, céramique ou grès cérame offrent une harmonie parfaite des lignes, une continuité visuelle sans coupure de ton ni de matériaux pour créer des combinaisons, des bookmatches et des continuums entre le mur et le sol, l’intérieur et l’extérieur, associée à une grande facilité d’entretien qui prend toute sa justification dans les pièces humides, notamment les salles de bains.

En prime, avec le carrelage extérieur FACEMAG XXL by ABK, il est également possible de bénéficier de toutes les possibilités offertes par un carreau de très grandes dimensions tout en profitant des avantages du grès cérame de haute qualité ; les 2 cm d’épaisseur de cette version teintée pleine masse permettant de réaliser des terrasses sur plot, faciles et rapides à installer car ne nécessitant pas une préparation profonde du sol. Ces solutions sur mesure autorisent également de larges possibilités d’aménagement, de placage de mobilier, de façade, de portes, de plafonds, de crédence, de plans de travail ou de toilette, de tables, de receveurs… dans toutes les pièces de la maison ou de tout autre espace public. Enfin, en plus de répondre au goût contemporain et aux multiples applications, la gamme FACEMAG XXL by ABK est un véritable système de matériaux pouvant être facilement combinés, en style, couleur et format, afin de déve-lopper un projet coordonné et sur mesure.

Des services annexes

Afin d’accompagner les professionnels dans la matérialisation de leur projet, FACEMAG L’ATELIER met à la disposition de ceux-ci de nombreux conseils et services à travers une équipe de spécialistes, garants de la qualité et du savoir-faire FACEMAG XXL by ABK. Réunis au coeur d’un bureau d’étude installé en mezzanine, ces véritables experts en matière de carrelage XXL permettent d’interpréter en 3D tous les projets de chaque client et de visualiser instantanément le rendu sur une grande surface, de changer de couleur, de format et de réaliser toutes sortes de découpages et de dimensionnements, de calculer les solutions techniques et les traduire en plan d’exécution ou d’étudier des solutions de chauffage au sol intégrées. Par ailleurs, le carrelage FACEMAG XXL by ABK nécessitant techniquement parlant une pose irréprochable, faire appel à un professionnel s’avère indispensable pour la manutention de ces dalles légères mais encombrantes et la préparation du support essentielle pour une application réussie. C’est la raison pour laquelle le partenariat conclu entre ABK et FACEMAG inclut également une formation continue en faveur des poseurs marocains de carrelage assurée par les maîtres tilestor de l’Assoposa, l’Association italienne des poseurs, sur des machines Raimondi, spécialement conçues pour la manipulation et l’installation des plus grandes dalles céramiques dans le monde. Conception, plan 3D, plan de fabrication, plan de pose, étude, chiffrage, suivi de chantier… une aide à la décision précieuse pour un rendu des plus réalistes et réussi.

LNT avec CdP