FAB : Succès du premier « Innovation Camp » virtuel organisé sur le thème de la WebTV

La Fondation Attijariwafa bank et Injaz Al Maghrib se félicitent du succès de leur premier Innovation Camp virtuel organisé pendant la période du confinement sanitaire.

Le programme Innovation Camp ( I’Camp ) vise à introduire, par la pratique et les challenges, des méthodologies en créativité et en innovation (Business Model, brainstorming, sélection d’idées pertinentes…) auprès de jeunes universitaires, porteurs potentiels de projets. Les bénéficiaires sont amenés à développer de nouveaux skills, expérimenter le travail en équipe, donner libre cours à leur imagination en adoptant de nouvelles postures « Out of the box » et enfin construire des modèles innovants et économiquement viables à la fois, explique la fondation dans un communiqué.

Pendant le confinement, sur la période du 23 au 28 mai, la problématique soumise par la Fondation Attijariwafa bank consistait à créer et lancer une chaîne WEBTV Jamiati, destinée à devenir une référence auprès de sa cible pendant et après le confinement.

108 jeunes étudiants de différents établissements supérieurs provenant de 8 villes du royaume ont participé à ce format inédit de l’Innovation Camp. Répartis sur plusieurs équipes et coachés par des conseillers bénévoles de Attijariwafa bank, les étudiants ont pu travailler sur des solutions innovantes pour répondre à la problématique.

L’équipe lauréate de ce 1er I’Camp virtuel a désigné le 28 mai par un jury constitué de décideurs, d’experts en innovation et entrepreneuriat, de responsables universitaires et d’acteurs de la société civile.