L’artiste Najia Mehadji présente son quatrième exposition individuelle intitulée « Rosebud » à la galerie d’art L’Atelier 21 du 23 avril au 24 mai 2024. Dans cette série, elle revisite sa précédente série « War Flower » en mettant en avant la rose comme symbole de compassion face aux tragédies humaines, notamment en Palestine.

Dans le texte du catalogue d’exposition, Brahim Alaoui, historien de l’art, souligne l’utilisation de la rose comme métaphore de l’amour transcendant le pouvoir matériel. Les œuvres de Mehadji, qui fusionnent l’art contemporain et des éléments de l’art islamique, sont reconnues pour leur gestuelle unique, révélant sa quête constante pour percer le mystère de la peinture.

Les œuvres de Najia Mehadji font partie de nombreuses collections dont celle de l’Institut du monde arabe (France), du Fonds National d’art contemporain de Paris (France), du Musée d’art moderne et contemporain du Centre Georges Pompidou (France), du Musée d’art moderne de Céret (France), du Musée des Beaux-Arts d’Amman (Jordanie) et du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (Maroc).

