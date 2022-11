Après sa précédente exposition individuelle « Au-delà des apparences » qui a eu lieu à la galerie Nadar en 2018, l’artiste peintre Mounia Nejm-Eddine Boutaleb revient avec une nouvelle exposition sous le thème : « Racines ».

L’artiste expose ses dernières œuvres, du 8 au 17 novembre 2022 au centre d’exposition du ministère de la Culture à Rabat : la galerie Mohamed El Fassi.

Le choix de la thématique n’est pas fortuit, comme l’explique Mounia : « La présence de l’arbre dans mes créations traduit l’humain et ses relations, mais l’arbre qui s’impose à nous par ses branches occulte la partie souterraine qui pourtant est vitale à sa survie et à son ancrage au sol. Accorder de l’importance à nos racines est donc un chemin incontournable pour une quête personnelle car nos racines font partie de nous ».

L’artiste peintre marocaine Mounia Nejm-Eddine Boutaleb s’est imposée au fil des ans comme une figure de la peinture abstraite. Ses toiles ont sillonné les galeries d’art les plus prestigieuses aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. En juillet 2017, Mounia a décroché le Prix José Diaz Fuentes lors de la 9ème Biennale de Sarria, (Salon international d’art en Espagne), alors qu’elle était en compétition avec 80 peintres, venus de 23 pays différents, et plus de 200 toiles.

