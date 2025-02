À partir de la rentrée 2025, Excelia Tourism School ouvrira son Bachelor Hôtellerie et Tourisme à Paris et réorganisera son offre autour de deux filières distinctes :

• Hôtellerie-événementiel, axée sur l’hôtellerie, la restauration et l’événementiel.

• Tourisme, couvrant tous les aspects de la gestion touristique.

Cette nouvelle structuration accompagne l’extension du positionnement de l’école vers l’hôtellerie et s’accompagne de la création de nouvelles spécialisations dans les programmes Bachelor et MSc.

Le Bachelor Hôtellerie et Tourisme : des spécialisations dès la première année

Le Bachelor a pour objectif de former des middle-managers opérationnels dans l’hôtellerie, la restauration, l’événementiel et le tourisme. Dès la première année, les étudiants choisiront l’un des deux parcours suivants :

• Parcours Hôtellerie-événementiel, avec trois spécialisations en troisième année :

• Luxury Hotel Management

• Luxury Resort & Thalasso Management

• Event & Restaurant Management

• Management de la filière vins et spiritueux

• Parcours Tourisme, avec quatre spécialisations en troisième année :

• Nature Tourism Adventure & Outdoor Activities

• Projets touristiques & Animation du territoire

• Digital & Business Development in Tourism

• Tourisme inclusif et exemplarité sociétale

Pendant trois ans, les étudiants suivront un tronc commun et pourront changer de parcours grâce à des passerelles.

Un développement stratégique sur Paris

Après La Rochelle et Tours, Excelia Tourism School étend son Bachelor à Paris, où le parcours Hôtellerie-événementiel sera proposé avec deux spécialisations en troisième année :

• Luxury Hotel Management

• Event & Restaurant Management

Une refonte des Masters of Science (MSc)

Les MSc, destinés aux futurs managers et dirigeants, adopteront la même structure en deux parcours : Hôtellerie-événementiel et Tourisme. Chaque cursus comprendra une première année de tronc commun et électifs, suivie d’une seconde année de spécialisation :

• Parcours Hôtellerie-événementiel :

• International Hotel Management

• Event Management & Food & Beverage Services

• Parcours Tourisme :

• Stratégies de valorisation des territoires par le tourisme

• Stratégies de transformation et d’innovation dans le tourisme

• Stratégies de conception des nouveaux produits touristiques

• Pilotage de l’inclusion et de la responsabilité sociétale dans le tourisme

Une offre différenciante et tournée vers l’international

À la rentrée 2025, Excelia Tourism School se démarquera par :

• Une employabilité renforcée, avec des spécialisations adaptées aux territoires et une dernière année proposée en alternance.

• Une dimension internationale forte, grâce à des programmes bilingues, une mobilité internationale jusqu’à 20 mois et quatre doubles diplômes en Allemagne, Finlande, Lettonie et Thaïlande.

• Une pédagogie innovante, ancrée dans l’excellence académique et le développement personnel des étudiants.

Richard Ginioux, Directeur d’Excelia Tourism School : « La nouvelle structuration de notre offre reflète la perception du secteur : d’un côté, l’hôtellerie-restauration-événementiel, de l’autre, le tourisme et les destinations. Nous préparons déjà deux nouveaux parcours dédiés à l’art culinaire et aux vins et spiritueux. »

