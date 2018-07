PARTAGER Un été sous le signe des sports de plage

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports organise en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les fédérations sportives concernées, la première édition du programme national « sports de plage » durant la période du 27 juillet au 12 août 2018.

Ayant pour cible plus de 70 000 personnes dont des enfants, des jeunes, les bénéficiaires des colonies de vacances ainsi que des adultes, cette première édition se veut aussi un moyen pour promouvoir la pratique sportive à travers les sports de plage, créer une dynamique sportive locale et régionale, détecter et prospecter les éléments talentueux en vue de les intégrer dans le mouvement sportif et ainsi créer une passerelle entre le sport de masse et le sport de compétition. Plusieurs disciplines d’animation sont à l’ordre du jour de cette présente édition notamment : Beach Soccer, Beach Volley, Beach Hand, Natation, Sauvetage, Plongée, Street basket, Frisbee ainsi que d’autres disciplines qui seront choisies en fonction des spécificités locales.

L’étape des éliminatoires provinciales relative aux Sports de compétition aura lieu du 27 juillet au 10 août 2018, tandis que l’étape des finales régionales est prévue les 11 et 12 août. Les disciplines de compétition Beach Soccer et Beach Volley seront ouvertes aux catégories filles et garçons.

LNT avec CdP