Cet été, Glovo a connu une saison record au Maroc, avec une hausse de 40% des commandes par rapport à la période précédente (Mars-Avril-Mai). Dans un communiqué, l’entreprise explique que la chaleur estivale et les déplacements vers les côtes marocaines ont entraîné une forte demande pour les services de livraison, favorisant des plats frais et évitant les sorties en plein soleil.

Cet été, Glovo a desservi 35 villes à travers le Royaume.

Les villes côtières ont particulièrement bénéficié de cette tendance. M’diq a vu ses commandes exploser de 715%, suivie par Nador (+157%), Oujda (+87%) et Essaouira (+92%). Les utilisateurs de Casablanca se sont déplacés vers Marrakech, Mohammedia et Dar Bouazza, tandis que les Rbatis se sont tournés vers Casablanca et Tanger. Les Marrakchis ont principalement visité les villes côtières du Sud, telles qu’Agadir.

Glovo a aussi observé une forte utilisation par les touristes et les Marocains résidant à l’étranger. À Essaouira et Marrakech, plus de 11% des utilisateurs avaient des indicatifs étrangers, majoritairement français.

Le jour le plus chargé a été le 2 août, marqué par la victoire des lionceaux lors des Jeux Olympiques. La demande a culminé à 21 heures, avec une particularité dans le Nord du Maroc où les repas de midi sont plus tardifs.

Les tendances estivales ont également révélé une hausse des commandes de plats légers (+51%) et de courses (+23%), incluant près de 2 millions de bouteilles d’eau. Les crèmes solaires ont connu une forte demande, avec plus de 950 commandes, et le service « Recharge Express » a réalisé près de 14 000 recharges, facilitant les connexions entre familles et amis grâce à une collaboration avec la startup WafR.

