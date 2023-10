La 4ème édition du Congrès international sur les changements climatiques (CI2C-2023) a débuté à Essaouira avec pour thème « Climat, sécurité et développement : défis et opportunités pour une transition juste ». L’événement a rassemblé divers acteurs, notamment des représentants institutionnels, des experts, des chercheurs et des membres de la société civile.

Organisée par le Centre International de Recherche et de Renforcement des Capacités (CI2RC) en partenariat avec l’École Supérieure de Technologie (EST) d’Essaouira, l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, la Fondation allemande Friedrich Naumann For Freedom, et Energies 2050, cette édition du CI2C-2023 a pour objectif de réunir des décideurs politiques, des organisations internationales, des chercheurs, des institutions académiques, des experts, des acteurs du secteur privé et de la société civile afin de discuter des questions liées à la sécurité, aux changements climatiques, au développement régional et à une transition climatique équitable.

Khouloud Kahim, présidente du CI2RC, a souligné l’importance cruciale de ce thème, qui concerne l’ensemble de la communauté internationale, et a mis en avant les impacts négatifs du changement climatique sur divers aspects de la vie, des écosystèmes, des ressources, de la sécurité des citoyens et du développement durable. Elle a plaidé pour une action collective inclusive, en lançant la « Déclaration de Mogador pour le climat », basée sur des valeurs universelles de tolérance, de partage, de solidarité et d’entraide entre les nations.

Moha Taourirte, président de l’UCA par intérim, a souligné l’importance cruciale des enjeux liés au changement climatique pour l’avenir, la santé, la planète et la sécurité des citoyens. Il a fait remarquer que les universités jouent un rôle essentiel dans la réponse aux changements climatiques en fournissant l’expertise, la recherche, l’éducation et le leadership nécessaires pour atténuer les effets du changement climatique et favoriser un avenir plus durable.

Sebastian Vagt, représentant de la Fondation allemande Friedrich Naumann For Freedom au Maroc, a souligné l’évolution positive de cet événement au fil des éditions, gagnant en qualité de participation et en débats enrichissants. Il a insisté sur la nécessité de la contribution de tous et de l’union des efforts de l’État, des citoyens, des entreprises, de la société civile, etc., pour faire face au changement climatique et promouvoir une transition climatique équitable.

Durant ce congrès de trois jours, des experts nationaux et internationaux discuteront des dernières découvertes et recherches scientifiques sur le climat et la sécurité, dans le but d’atteindre un développement durable et d’assurer une transition équitable pour toutes les sociétés.

L’objectif du CI2C-2023 est d’engager un dialogue sur les réalités et les enjeux des changements globaux en termes de ressources, de biodiversité, de sécurité humaine, de décarbonation, de solutions d’atténuation, de politiques existantes, de stratégies d’adaptation, de financement, de gouvernance, de leadership, d’innovation, de formation et de renforcement des capacités à court, moyen et long termes. Les recommandations de ces sessions seront consignées dans une « Déclaration de Mogador pour le climat », présentée lors de la Conférence des Parties sur les Changements Climatiques (COP28) à Dubaï, prévue du 30 novembre au 23 décembre 2023. Les principaux axes de discussion porteront sur le climat, la biodiversité et les ressources, la sécurité et le développement, la transition climatique équitable, l’innovation technologique, et la gouvernance et les politiques climatiques.

