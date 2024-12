Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, accompagné de M. André Azoulay, Conseiller du Roi Mohammed VI, a présidé la cérémonie de signature d’une convention visant la relance et le développement de la station touristique « Mogador ». Portant sur un investissement de 2,3 milliards de dirhams, ce projet s’inscrit dans les Hautes Orientations Royales pour renforcer le rôle du tourisme comme levier de développement socio-économique.

Signée avec un consortium de leaders touristiques du Moyen-Orient, composé de Naguib Sawiris, Hussain Al Nowais et Hossam El Shaer, cette convention engage les investisseurs à réaliser 50 % des investissements dans la station « Mogador » d’ici 2030, selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Le projet prévoit une augmentation de 35 % de la capacité d’hébergement de la ville, atteignant 3 700 lits, et la création de 20 000 emplois directs et indirects. Il inclut également l’extension de l’hôtel Sofitel Mogador, la construction de trois nouveaux hôtels en bord de mer, d’un Club Med, d’un Beach Club, d’un village de loisirs et d’un terrain de golf, renforçant ainsi l’attractivité touristique d’Essaouira dans les domaines du tourisme culturel et sportif.

Dans son allocution, M. Akhannouch a souligné que ce projet contribuera à consolider le positionnement du Maroc comme une destination touristique de premier plan et à dynamiser le secteur du tourisme à Essaouira. Il a rappelé l’appel du Roi Mohammed VI à valoriser la façade atlantique du Royaume comme espace de rayonnement humain et économique.

Le Chef du gouvernement a également insisté sur les efforts du gouvernement pour encourager les investissements dans le tourisme et les secteurs connexes, en mettant à disposition des mécanismes adaptés pour accompagner les investisseurs dans leurs projets.

Ce projet stratégique, situé au cœur d’Essaouira, illustre une vision globale de développement du tourisme au Maroc, combinant valorisation du patrimoine culturel et naturel, création d’emplois, et investissements stratégiques. Essaouira, symbole de diversité culturelle et de patrimoine universel, se voit ainsi renforcée dans son attractivité et sa dynamique économique.

Ont assisté à la cérémonie des membres du gouvernement, dont Mme Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, Mme Fatim Zahra Ammor, ministre du Tourisme, et M. Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, ainsi que le gouverneur de la province d’Essaouira, M. Adil El Maliki, et plusieurs personnalités du secteur bancaire et touristique.

