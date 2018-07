PARTAGER Essaouira : Caravane médico-chirurgicale au profit de plus de 150 personnes en situation précaire

Une caravane médico-chirurgicale pluridisciplinaire a été organisée les 27 et 28 juillet courant au niveau du Centre Hospitalier Provincial (CHP) Sidi Mohammed Ben Abdellah à Essaouira, au profit de plus de 150 personnes issus de milieux défavorisés.

Fruit d’un partenariat notamment, entre la Délégation provinciale de la santé, le CHP Sidi Mohammed Ben Abdellah, la Clinique Atlas de Casablanca, et le Conseil provincial d’Essaouira, cette initiative se propose d’éponger la liste d’attente des patients, et de répondre à la demande de soins manifestée par les personnes démunies issues de différentes zones de la province.

Cette caravane est une initiative louable qui vient s’ajouter à l’ensemble des efforts déployés en permanence au niveau de la province d’Essaouira pour offrir aux populations notamment, celles en situation difficile, des services de santé de qualité, faciliter leur accès aux soins et améliorer ainsi leurs conditions de vie et de santé, a confié à la MAP, le délégué provincial de la Santé, M. Khalid Sniter.

Et de poursuivre que cette Caravane médicale a porté sur plus d’une centaine d’actes chirurgicaux majeurs, et plus de 30 actes d’endoscopie digestive, faisant observer que cette action a été encadrée par un staff médical composé, en totalité, de quelque 50 éléments dont 3 chirurgiens viscéralistes, 02 réanimateurs, 03 gastroentérologues, 01 radiologue et 01 urologue, outre des infirmiers et des techniciens.

Il a, en outre, mis en avant l’importance de ce genre d’initiative humaine et solidaire dans l’amélioration des conditions de santé et l’atténuation des souffrances des personnes ciblées.

LNT avec MAP