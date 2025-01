La première édition du Forum régional du tourisme « Siyaha » a débuté mercredi à Essaouira, rassemblant décideurs, représentants d’institutions nationales et acteurs du secteur touristique. Cet événement, organisé par la Chambre régionale de Commerce, d’Industrie et de Services de Marrakech-Safi (CCIS-MS), s’est déroulé sous le thème : « Pour une durabilité et une innovation du tourisme dans la région Marrakech-Safi ».

Le forum vise à stimuler l’innovation et à promouvoir un tourisme durable pour relever les défis actuels et futurs. Lors de son intervention, le gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, a souligné que le choix d’Essaouira pour accueillir cet événement reflète la dynamique économique et sociale de la ville. Il a présenté un bilan positif des performances touristiques de la Cité des Alizés en 2024, avec une capacité d’accueil des hôtels classés portée à 11 252 lits, une hausse des nuitées de 8 %, un taux d’occupation moyen de 47 % et des investissements d’environ 3 milliards de dirhams, notamment pour la relance de la station Mogador, permettant la création de plus de 20 000 emplois à court et moyen termes.

M. El Maliki a également mis en avant des projets structurants en cours, tels que la réhabilitation de l’ancienne médina, la Cité des Arts et de la Culture, dont les travaux ont atteint 65 % d’avancement, et l’amélioration des accès à la côte atlantique, notamment la route côtière reliant Safi à Essaouira. Ces initiatives visent à renforcer l’attractivité touristique et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les villages côtiers comme Sidi Kaouki et Moulay Bouzerktoun.

De son côté, Kamal Ben Khaled, président de la CCIS-MS, a rappelé l’importance de la région Marrakech-Safi, riche en atouts naturels, culturels et historiques, dans le paysage touristique national. Il a souligné que des événements internationaux, tels que la CAN 2025 et le Mondial 2030, représentent une opportunité stratégique pour transformer le secteur et atteindre l’objectif national d’attirer 26 millions de touristes à l’horizon 2030.

Samir Goudar, président du Conseil régional de Marrakech-Safi, a insisté sur le renforcement de la connectivité d’Essaouira, en appelant à des investissements dans des infrastructures telles qu’une autoroute, une ligne ferroviaire et des améliorations aéroportuaires. Cette vision a été appuyée par Tarik Ottmani, président du Conseil communal d’Essaouira, qui a plaidé pour maximiser le potentiel de la ville afin de rivaliser avec les grandes destinations mondiales.

Par ailleurs, la séance d’ouverture a été marquée par la remise du prix « Best Tourism Villages » décerné par l’ONU-Tourisme au village de Moulay Bouzerktoun, saluant ses efforts en matière de tourisme durable et de préservation du patrimoine.

LNT

