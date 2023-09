La contribution de l’Espagne aidera à renforcer l’action de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour répondre aux besoins essentiels de la population.

L’Espagne, par l’intermédiaire de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), contribuera à hauteur de 1 million d’euros à l’appel pour le Maroc lancé par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) en réponse à la situation d’urgence humanitaire dans le pays suite au tremblement de terre de vendredi dernier.

La réponse de la FICR à laquelle l’Espagne contribue est axée sur la couverture des besoins essentiels dans les domaines de l’hébergement, de l’eau et de l’assainissement, de la santé et de la sécurité alimentaire.

Cette crise a été classée par la FICR comme « de niveau rouge » après avoir été évaluée sur sa gravité, son ampleur et la complexité de la situation qui a provoqué le séisme.

La FICR travaille au Maroc par l’intermédiaire du Croissant-Rouge marocain, en coordination avec les autorités locales, et elle dispose d’équipes déployées sur le terrain dans les provinces les plus touchées comme Haouz, Taroudant, Marrakech ou Chichawa. Le Croissant-Rouge distribue déjà des tentes, de la nourriture et de l’eau potable aux populations touchées. Il fournit également un soutien psychologique et un transport aux blessés et gère une banque du sang.

L’IFRC est le plus grand réseau humanitaire au monde, composé de 191 Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui œuvrent pour sauver des vies, renforcer la résilience des communautés, renforcer l’action locale et promouvoir la dignité dans le monde entier.

LNT avec CdP

