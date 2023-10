La 12ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2023), organisée du 3 au 8 octobre à Erfoud sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a connu un « franc succès » avec plus de 240 exposants et 88.700 visiteurs.

Cette édition, tenue sous le thème « Génération Green : de nouveaux horizons pour le développement du palmier dattier et la durabilité des oasis », s’est distinguée par un chiffre d’affaire impressionnant, des conférences thématiques et rencontres professionnelles, des activités pédagogiques ainsi que des séances de dégustation et cérémonies de remise des prix.

« Le SIDATTES 2023 a connu un franc succès à tous les niveaux: Une organisation exceptionnelle, des produits de très haute qualité, une forte affluence de visiteurs et une participation inédite d’exposants parmi les acteurs clés de la filière du palmier dattier », s’est félicité Jamal Benmimoun, directeur régional de l’Agriculture à Drâa-Tafilalet et commissaire du salon.

Dans une déclaration à la MAP, le commissaire du salon a indiqué que cette édition a été marquée par la participation de 245 exposants représentant le Maroc et dix autres pays, précisant que le nombre des visiteurs s’est chiffré à 88.760.

« Le chiffre d’affaires du salon a dépassé, cette année, les 37 millions de dirhams », a-t-il révélé, faisant remarquer que ce chiffre représente une hausse spectaculaire de 32% par rapport à l’édition précédente.

De son côté, Abdelwahab Zayed, secrétaire général du Prix international Khalifa pour le palmier dattier et l’innovation agricole, a salué le « franc succès » du SIDATTES 2023, notamment en termes d’organisation et de la qualité des produits exposés.

« La participation du Prix international Khalifa pour le palmier dattier et l’innovation agricole à cette manifestation illustre la profondeur des relations distinguées liant le Maroc et les Émirats arabes uni », a-t-il souligné dans une déclaration à la presse, notant que le salon offre l’occasion d’établir des mécanismes de coopération entre les principaux acteurs du palmier dattier aux niveaux national, régional et international.

Ce salon international constitue également une occasion de présenter les efforts des Émirats arabes unis dans le développement de cette filière, a poursuivi M. Zayed, ajoutant que cet évènement est devenu un rendez-vous « incontournable » pour l’échange des expériences et expertises entre les producteurs et les exportateurs de cette filière.

Le salon, dont le coup d’envoi avait été donné par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, est organisé autour de plusieurs pôles : pôle « Régions », pôle « Institutionnels et Sponsors », pôle « International », pôle « Rahba », pôle « Produits de terroir », pôle « Machinisme agricole » et le pôle « Agrofournitures ».

Le pôle « Rahba » constitue la principale attraction et véritable centre névralgique du salon. Ce pôle occupe un espace central au cœur du Salon pour mieux mettre en avant et valoriser l’ensemble des variétés de dattes de toutes les régions du Royaume.

Le pôle « Agrofournitures » regroupe, lui, les principales entreprises opérant dans les domaines des engrais et fertilisants, des produits phytosanitaires, des plantes, du matériel d’irrigation, des emballages et conditionnements, des énergies renouvelables et outillages agricoles.

S’agissant du pôle « international », il constitue un véritable carrefour d’échange d’expériences, d’expertises et de bons procédés entre les exposants étrangers. Ce pôle consacre l’ouverture du SIDATTES à l’international.

Plateforme incontournable de rencontre, d’échange et de commerce à l’échelle nationale et internationale, et carrefour de référence pour les professionnels de la filière phoenicicole, le SIDATTES séduit chaque année un nombre plus important de visiteurs.

LNT avec Map

