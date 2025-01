Alors que les RH Awards 2025 s’apprêtent à célébrer les DRH les plus visionnaires du Maroc, et descender le nouveau label Next Gen Employer, Omar Layachi, co-fondateur de cette initiative, a accepté de répondre à nos questions autour des enjeux et ambitions derrière ce projet, l’importance du label Next Gen Employer, son impact sur les jeunes talents et les entreprises marocaines, ainsi que sa vision pour l’avenir des ressources humaines.

La Nouvelle Tribune : Quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de la première édition des RH Awards ? Et quelles sont les principales nouveautés cette année ?

Omar Layachi : La première édition des RH Awards a mis en lumière l’importance croissante d’une approche stratégique et différenciante en matière de gestion des talents. Nous avons constaté un réel engouement des entreprises marocaines pour innover et valoriser leurs pratiques RH. Cependant, il reste des défis à relever, notamment pour aligner les attentes des jeunes talents avec les pratiques traditionnelles.

Cette année, nous introduisons plusieurs nouveautés, notamment une catégorisation plus fine des critères d’évaluation, la création d’un label unique en son genre au Maroc et en Afrique, et une plateforme digitale améliorée pour mettre en lumière les entreprises labellisées et accompagner les candidats tout au long du processus de recrutement.

Comment le label Next Gen Employer s’inscrit-il dans la stratégie globale des RH Awards ?

Le label Next Gen Employer constitue une brique essentielle de l’écosystème des RH Awards. Il a pour vocation de valoriser les entreprises qui adoptent des approches novatrices pour répondre aux attentes des jeunes talents, notamment en termes de flexibilité, d’inclusion et de développement des compétences. Il renforce ainsi la stratégie des RH Awards, en mettant un accent particulier sur la génération montante, qui représente l’avenir du monde du travail.

Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les entreprises marocaines font face pour attirer les jeunes talents ?

Les entreprises marocaines font face à plusieurs défis, notamment l’adéquation entre les attentes des jeunes et les pratiques internes, en effet, ces jeunes talents recherchent davantage de flexibilité, de reconnaissance et de développement personnel.

Un des défis actuel est la compétition avec des entreprises internationales qui viennent de plus en plus chasser nos jeunes ici même. Avec la digitalisation, de plus en plus de talents marocains se tournent vers des opportunités à l’étranger ou en freelance.

On note aussi que certains secteurs n’ont plus l’attractivité d’antan, certaines industries perçues comme “traditionnelles” peinent à séduire cette nouvelle génération.

Le label met l’accent sur l’innovation RH. Pouvez-vous partager quelques exemples d’initiatives innovantes observées dans les entreprises candidates ?

Certaines entreprises candidates ont adopté des approches très inspirantes, comme des programmes de mentorat inversé, où les jeunes talents conseillent les cadres sur les nouvelles tendances numériques ; la mise en place de plateformes d’apprentissage en ligne personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques de chaque collaborateur ; des espaces de travail collaboratifs et digitaux, favorisant l’échange d’idées et l’innovation.

Ces initiatives montrent une volonté d’aller au-delà des pratiques traditionnelles pour répondre aux aspirations des jeunes talents.

Comment les entreprises peuvent-elles se positionner comme des employeurs de référence auprès des jeunes talents ?

Pour se positionner comme des employeurs de référence, les entreprises doivent valoriser leur mission et leur impact : Les jeunes recherchent des organisations qui partagent leurs valeurs ; elles doivent aussi investir massivement dans le développement des compétences en offrant des formations continues et des opportunités de croissance ; la flexibilité du travail et une culture d’inclusion sont des critères essentiels pour attirer cette génération. Enfin, il est devenu impératif de communiquer avec les jeunes dans un style qui leur parle en utilisant les canaux numériques et les réseaux sociaux pour bâtir une image attractive et authentique.

Comment espérez-vous que le label Next Gen Employer transforme la perception des ressources humaines au Maroc ?

Nous espérons que ce label contribuera à confirmer les RH comme un levier stratégique au sein des entreprises marocaines. En mettant en avant les initiatives innovantes et les bonnes pratiques, nous voulons inspirer un changement de paradigme, où les RH ne se limitent pas à une fonction administrative mais deviennent un catalyseur de transformation, d’innovation et d’engagement.

Certaines entreprises marocaines sont de vraies locomotives et le label vient pour les récompenser et les mettre en lumière auprès de la communauté et des jeunes talents en particulier.

Quel message aimeriez-vous transmettre aux entreprises qui hésitent encore à adopter des pratiques RH orientées vers les jeunes talents ?

Le monde du travail évolue rapidement, et les attentes des jeunes talents définissent l’avenir des entreprises. Adopter des pratiques RH centrées sur cette génération n’est pas un luxe, mais une nécessité pour rester compétitif. À ces entreprises hésitantes, je dirais : “Investir dans les jeunes talents aujourd’hui, c’est investir dans votre résilience et votre succès à long terme.”

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek

