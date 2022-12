En marge de la tenue de la 15ème édition du colloque international sur les finances publiques, organisé par la Trésorerie Générale du Royaume, en partenariat avec la Fondafip, Noureddine Bensouda, Trésorier général du Royaume, décrypte pour nos lecteurs dans cette interview, les enjeux de la gouvernance des finances publiques à l’aune des crises qui perturbent le monde actuellement et la stratégie adoptée par l’État marocain dans ce contexte.

La Nouvelle Tribune : M. Bensouda, le 15ème colloque international organisé par la TGR en partenariat avec la Fondafip, porte sur la gouvernance des finances publiques en période de multi-crises, il s’agit certes d’un thème d’actualité. Comment, selon vous, les crises en question impactent-elles structurellement notre pays et les autres ?

M. Noureddine Bensouda : Comme vous savez, le Maroc est une économie ouverte qui s’appuie sur le commerce extérieur d’un côté et l’économie domestique de l’autre. En ce qui concerne les crises, un constat s’impose selon lequel, celles du 19ème et 20ème siècle, ayant été étalées dans le temps, ont pu être gérées une à une. Ce fut le cas des guerres, de la crise de 1929, des deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, pour ne citer que les principales. Aujourd’hui, deux crises, sanitaire et géopolitique, se sont succédé en un espace de temps court impactant autant les États, les acteurs économiques que les citoyens de différentes manières et à différents niveaux.

Mais aussi, les théories économiques keynésienne, libérale, néo-libérale, l’État-providence, sur lesquelles les politiques publiques et les stratégies du privé, se basaient pour trouver des solutions, s’avèrent de plus en plus inefficaces. Les États se trouvent dans l’obligation de prendre les devants pour faire face, seuls, à la crise, en soutenant les entreprises et les populations impactées par l’arrêt de l’activité économique causée par la Covid-19, et l’inflation, née de la flambée des produits énergétiques, pour maintenir une certaine stabilité économique. Au point où, au nom de la BCE qu’il présidait M. Dragui, a préconisé et mis en œuvre la politique du « quoiqu’il en coûte ».

En conséquence, les budgets publics alourdis par les mesures de soutien économique, engendrent des déficits publics tels que les États ne savent plus jusqu’où ils peuvent aller, ni quand et comment juguler le rythme des dépenses. Leurs interrogations portent désormais sur le mode de gouvernance des finances publiques à adopter, qui fait objet de ce colloque.

M. Bensouda, selon vous quelles sont les voies du changement de la gouvernance des finances publiques ?

Diverses analyses sont en cours !

D’abord, il faudrait s’intéresser aux acteurs et faire le constat que ceux du 20ème siècle ne sont plus ceux du 21ème siècle, de fait ils se sont beaucoup diversifiés. Aux côtés des acteurs institutionnalisés, que sont le Parlement, le Gouvernement, le pouvoir judiciaire et la presse, de nouveaux venus comme les GAFA, multinationales dont la capitalisation boursière pour certains, dépasse le PIB de certains pays, jouent un rôle prépondérant. De même que les réseaux sociaux se sont invités à la décision publique, obligeant les États à écouter et à prendre en compte les évolutions imposées par ces derniers. Donc la décision souveraine qui, dans un monde globalisé, dépendait de règles internationales, est de plus en plus, influencée par de nouvelles normes imposées par de nouveaux acteurs. Par ailleurs, depuis la pandémie de la Covid-19, un courant de défenseurs du souverainisme et du protectionnisme, affronte au sein des pays occidentaux, les adeptes de la globalisation et de la mondialisation. En conséquence une nouvelle dynamique économique s’impose obligeant l’État à intégrer de nouvelles donnes dans sa décision politique. Et, du moment que ses marges de manœuvre ne sont plus aussi importantes, l’État doit se concentrer sur l’essentiel.

Est-ce le cas du Maroc ?

Au Maroc, l’État a fait le choix de faire face à l’urgence de la dégradation économique due à la covid-19, en optant pour le soutien des opérateurs économiques et des citoyens, tout en continuant à mener des réformes structurelles. Principalement, en instaurant une politique sociale basée sur la protection et la généralisation de l’assurance maladie, investissant des budgets conséquents dans le domaine de la santé et de l’enseignement. La valorisation des ressources humaines est hissée au premier plan de toute organisation publique comme c’est le cas dans le privé, un des points d’intérêts de ce colloque.

A ce sujet, à la TGR, nous investissons beaucoup dans la formation et la mise à niveau de nos ressources au gré des changements des disciplines, des outils et des contextes. Sachant que ce qui fait la force des sociétés cotées en bourse sur les plus grandes places boursières ce sont d’abord leurs ressources humaines autant que les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle.

En ce sens, la TGR a mis en place deux assistants virtuels, le premier déployé en mai dernier pour assister 24h sur 24 les personnes qui utilisent le portail des marchés publics, les réponses aux questions étant automatisées. Le second a été développé en novembre pour le dépôt électronique des factures initié pendant la période de la Covid-19. Car l’intelligence artificielle a un impact sur les finances publiques en ce sens que l’information est essentielle sur le plan économique, et qu’il faut qu’elle soit collectée correctement et rapidement pour être efficiente.

C’est essentiel pour le budget public en ce sens que le gestionnaire public a besoin de connaître précisément ses recettes et ses dépenses, pour mieux décider et gérer.

M. Bensouda, l’État marocain a soutenu l’économie et les citoyens, face aux crises, à quel prix ? Quel est l’impact sur le plan budgétaire ?

L’intervention de l’État était nécessaire il n’y avait pas d’autres solutions, pour assurer la stabilité économique et sociale du pays. L’État a soutenu les opérateurs économiques et les citoyens en s’inspirant certes des solutions utilisées à l’international, en les adaptant à la situation propre du Maroc.

A propos des outils de financements innovants, je voudrais insister sur un phénomène propre au Maroc qui se nomme la solidarité qu’elle soit institutionnelle comme celle qui a contribué au fonds spécial créé à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faire face à la crise sanitaire et qui a démontré une grande implication et solidarité des opérateurs économiques. Mais aussi la solidarité non institutionnelle qui fait que chacun d’entre nous s’occupe de beaucoup de personnes autour de lui, ce qui est très important. C’est une spécificité du Maroc qu’il faut encourager !

Et, toujours à propos du financement de l’État, je voudrais insister sur la nécessité d’améliorer avant tout les financements ordinaires de ce dernier, par la prise de conscience que tout un chacun doit y contribuer. Or, il y a ceux qui le font formellement et régulièrement et d’autres qui tardent à se plier à l’obligation de payer leurs impôts. A ces derniers je voudrais dire que l’État, c’est nous tous, la société c’est nous tous, la collectivité, c’est nous tous, nous vivons ensemble. En adoptant ce principe tout le monde ne peut que participer au financement de la collectivité !

Cette même conscience peut s’appuyer sur les constats des réalisations de notre pays comme le réseau d’autoroutes qui s’étend du nord au sud du pays, les LGV (lignes à grande vitesse), les ports et aéroports, les champs d’énergie éolienne et toutes autres réalisations de projets structurants initiées par Sa Majesté et financés par les Marocains.

Je pense que toute société est dynamique, que les esprits changent et évoluent et qu’il faut croire que la conscience solidaire prendra le dessus.

La nouvelle gouvernance des finances publiques ne devrait-elle pas compter sur de nouveaux outils de financement ?

Pour revenir aux évolutions d’un siècle à l’autre, il fut un temps où l’État avait la main sur un certain nombre d’instruments comme la régulation de l’économie, le contrôle des changes et même celui des frontières, pour faire évoluer l’économie. Aujourd’hui, ces derniers ont perdu de leur efficacité. D’où l’intérêt et la pertinence du thème de ce colloque qui porte sur les questions stratégiques qui s’imposent aux finances publiques.

Pour apporter des réponses, il faut tenir compte de la pluralité des décideurs d’aujourd’hui tout en gardant à l’esprit que les finances publiques sont éminemment politiques et dépendent d’une vision stratégique. L’État s’attelle à des choix de domaines qu’il prend en charge et qui relèveront de sa compétence, selon un agenda précis. En l’occurrence aujourd’hui, l’État marocain a fait le choix d’être un État social, il intervient sur la protection sociale, la santé et sur l’enseignement. Ce sont ses priorités, mais il intervient aussi sur l’énergie propre donc l’efficacité énergétique et sur l’eau. En parallèle, il joue un rôle de régulateur important et intervient par des instances dédiées à des secteurs en particulier comme les télécoms, la protection des données etc…

Et stratégiquement, il est aussi facilitateur, un rôle qu’il assume par des invitations à investir aux opérateurs économiques notamment, matérialisées par des incitations fiscales, en instaurant une nouvelle loi cadre en la matière, par une nouvelle charte des investissements, ou à travers le droit des sociétés, le droit commercial, le droit pénal. Il crée ainsi un nouveau contrat social et un nouveau cadre juridique pour accompagner les opérateurs qui interviennent en parallèle avec l’État. Comme il compte aussi sur les associations et les fondations qui effectuent un travail utile. L’État devient ainsi l’Acteur d’intervention et de coordination par excellence.

J’insiste parce qu’il s’agit d’un mode de pensée et d’actions, que de travailler en harmonie et en compréhension, pour réussir. C’est une façon nouvelle d’appréhender le rôle de l’État qui veut intervenir avec les autres acteurs économiques, en partage de responsabilités et d’activités, avec des convictions et des engagements réciproques qui vont permettre d’avoir des marges de manœuvre et de redéploiement.

Pour illustrer ces changements au niveau de l’État, le nouveau projet de la commande publique qui pendant des années se référait au moins disant pour un meilleur contrôle juridique des marchés publics, va être réformé sur de nouvelles bases. La nouvelle version de la gestion des marchés publics, qui est sur la table du gouvernement, est juridique, gestionnaire et économique. La question du moins disant, à la base des appels d’offre, subit un changement fondamental, la sélection sera dorénavant en faveur de celui qui va rendre à l’État un service dans les meilleurs délais et de meilleure qualité. Par ailleurs, cette même réforme s’ouvre à une invitation du privé par une offre spontanée qui apporte des solutions plus efficaces à tels projets ou confronte plusieurs candidats pour plus de compétitivité sur le plan technique.

L’État du 21ème siècle devient organisateur et se veut devenir un agrégateur.

C’est en soi justement un changement de gouvernance. Car le Maroc est un pays ouvert qui se confronte aux évolutions dans le monde en la matière. Mais tout en étant influencé, il garde son bon sens basé sur la gestion de la rareté, les différents opérateurs et la volonté de renforcement de la démocratie. Finalement, le nouveau modèle de développement et ses recommandations sont déjà en œuvre derrières tous ces changements !

Entretien réalisé par Afifa Dassouli

