Le Marathon International de Casablanca, événement phare du calendrier sportif et touristique de la ville, attire chaque année des milliers de participants et de visiteurs venus du monde entier. Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events et Animation, met en avant les enjeux logistiques, la solidarité de l’événement et l’engagement écoresponsable croissant.

La Nouvelle Tribune : Quel bilan tirez-vous de l’impact du Marathon International de Casablanca sur la visibilité de la ville à l’échelle nationale et internationale ?

Mohamed Jouahri : Le Marathon International de Casablanca, année après année, s’impose comme un événement incontournable pour rehausser l’image de Casablanca. Il attire non seulement des coureurs mais aussi des visiteurs nationaux et internationaux, ce qui renforce la position de Casablanca comme une capitale sportive en Afrique. Ainsi, cette édition a connu la participation de plus de 58 nationalités.

Et chaque édition permet d’attirer davantage l’attention sur la ville et de générer des retombées médiatiques importantes à l’échelle africaine et mondiale, tout en valorisant Casablanca comme une destination de choix pour le sport et le tourisme.

Comment cet événement contribue-t-il à promouvoir les valeurs de solidarité et d’inclusion dans la ville ?

Notre marathon est bien plus qu’une course, c’est une célébration de la solidarité et de l’inclusion, rassemblant différentes générations, différents niveaux sportifs, et différentes catégories sociales, notamment à travers la Kids Run dédiée spécialement aux enfants et à travers la participation des personnes en situation d’handicap chaque année.

Cet événement transmet ainsi un message puissant d’amitié et de fraternité dans un cadre festif et compétitif où chacun est encouragé à participer, à soutenir l’autre et à partager cette passion commune pour le sport.

Quels sont les principaux défis logistiques et organisationnels que vous avez anticipés pour cette édition ?

Organiser un événement de cette ampleur demande un effort logistique colossal, avec pour priorité la sécurité et le confort des participants. Nous souhaitons d’ailleurs remercier les autorités locales qui ont permis de garantir le bon déroulement de l’événement ou plus de 15 000 participants ont pris part.

De plus, cette année, nous avons noué des partenariats avec des hôtels pour accueillir les participants qui ne sont pas résidents à Casablanca rien que pour les motiver et tenter de les satisfaire au maximum.

Quelles mesures éco-responsables ont été mises en place lors de l’édition de cette année pour minimiser l’empreinte environnementale de l’événement ?

Conscients de l’importance de la préservation de notre environnement, nous nous engageons activement dans une démarche écoresponsable pour chaque édition du marathon international de Casablanca. D’ailleurs lors de chaque édition, on arrête la circulation est par conséquent c’est indirectement une matinée sans voitures. Nous profitons ainsi de cette occasion pour remercier les citoyens mobilisés qui collaborent avec nous dans ce sens pour réussir notre événement.

Cette année, nous avons également sensibilisé les participants à prendre les transports en commun pour favoriser les déplacements collectifs et limiter l’empreinte carbone à travers un partenariat avec la Société de développement local, Casa Transport pour offrir des navettes gratuites aux participants sur présentation d’un dossard sur le tramway et le bus.

Comment percevez-vous l’évolution du Marathon pour les années à venir, notamment en termes de participation et d’engagement écoresponsable ?

Nous envisageons un avenir prometteur pour le Marathon International de Casablanca, avec un objectif d’élargir encore la participation et de renforcer notre engagement en faveur de l’écoresponsabilité.

Nous travaillons à promouvoir un marathon inclusif, durable, et qui reflète une image moderne et responsable de Casablanca en intégrant plus d’initiatives écologiques et durables.

Comment cet événement profite-t-il aux habitants de Casablanca, tant sur le plan économique que social ?

Le marathon stimule l’économie locale, notamment en générant des revenus pour les hôtels, les restaurants et les services de transport… tout en attirant des visiteurs qui découvrent la ville.

Socialement, il crée un lien fort entre les habitants et les visiteurs, unissant les casablancais autour de leur ville et de cet événement phare. Les citoyens bénéficient également de l’animation et de l’effervescence que suscite le marathon notamment le village marathon qui se veut un moment de partage et de convivialité au cœur de Casablanca pendant dix jours.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

