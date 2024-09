Samsung a présente une pléthore de nouveaux produits à l’IFA 2024 à Berlin, le plus grand salon mondial de la consommation et de l’électronique. Pour aborder ces nouveautés, et pour évoquer la stratégie de Samsung pour la région MENA en général, et le Maroc en particulier, M. Omar Saheb, Directeur marketing pour Samsung dans la région MENA, a répondu à nos questions en marge du salon.

La Nouvelle Tribune : Quels sont les objectifs de Samsung en participant à l’édition 2024 de l’IFA, qui célèbre un siècle d’innovation ?

M. Omar Saheb : Notre principal message pour l’IFA 2024 chez Samsung est « L’IA pour tous ». Nous avons introduit l’IA Galaxy au début de l’année avec le lancement du S24, et nous avons continué à déployer l’IA sur tous nos produits. Cela a été annoncé au CES, mais a été reconfirmé maintenant que les produits sont lancés et sont sur le marché.

Nous avons l’IA intégrée dans nos téléviseurs. Elle est également présente dans de nombreux appareils électroménagers comme les réfrigérateurs et les machines à laver. L’une des annonces clés que nous avons faites à l’IFA est que nous renforçons Bixby avec l’IA pour permettre des commandes vocales plus complexes, par exemple pour les appareils ménagers.

L’année dernière à l’IFA 2023, l’accent a été mis sur SmartThings, qui a vu beaucoup de mises à jour cette année et a récemment reçu la certification ISO 27001. Quelles sont les ambitions de Samsung pour ses solutions de maison connectée et quel avenir voyez-vous pour ce type de marché ?

SmartThings reste un pilier important de la différenciation de Samsung dans l’industrie de l’électronique. Nous sommes l’une des rares marques à disposer d’un écosystème complet allant du mobile aux montres, bagues, téléviseurs, barres de son et tous les appareils électroménagers. SmartThings ne fonctionne pas seulement avec nos produits, mais aussi avec plus de 100 marques. Quand on parle de maison connectée, cela inclut aussi l’éclairage, de nombreux capteurs, la sécurité, les caméras, etc., tous intégrés dans SmartThings.

Nous mettons également l’accent sur la sécurité. Nous avons Knox Matrix, une technologie utilisant la blockchain pour protéger la confidentialité et la sécurité de votre maison, même si vous utilisez des appareils tiers. Cette année, nous annonçons aussi SmartThings Pro, une solution B2B. Auparavant, SmartThings était une application pour un usage individuel à la maison, mais nous nous étendons aussi au marché B2B, pour collaborer avec l’hôtellerie, les grands projets, bâtiments ou communautés qui intègrent des solutions logicielles plus complexes orientées B2B, comme le chauffage, le refroidissement, la sécurité. SmartThings Pro nous permet donc de participer à ces projets.

Quels sont les projets actuels et futurs de Samsung pour le Maroc et quelle est l’importance de ce pays pour les stratégies de Samsung ?

En général, le Maroc est une composante clé du marché de l’Afrique du Nord. C’est en fait un hub à partir duquel nous travaillons avec la Tunisie, la Libye et l’Algérie. Pour nous, le Maroc représente un marché de 37 millions de personnes. Nous y sommes présents avec toute notre gamme de produits : mobiles, téléviseurs, appareils électroménagers, et aussi des solutions connectées. Le Maroc est donc un pays stratégique pour nous.

En termes de couverture de produits connectés, nous avons actuellement des téléviseurs et réfrigérateurs connectés. Nous avons commencé avec certains modèles, mais nous souhaitons élargir l’offre avec des modèles de plus grande taille pour les réfrigérateurs. Pour les machines à laver, certains modèles présentés ici sont aussi prévus pour le Maroc. Nous avons donc toute la gamme connectée sur le marché marocain pour que les consommateurs puissent profiter de SmartThings.

Comment votre approche marketing pour la région MENA en général, et le Maroc en particulier, diffère-t-elle du reste du monde ? Quels défis spécifiques rencontrez-vous ?

En ce qui concerne le marketing, l’un des plus grands facteurs au Moyen-Orient est que la population est très jeune. De plus, les foyers y sont souvent plus nombreux. Cela implique que nous devons être très présents sur les réseaux sociaux pour rester connectés avec un public plus jeune, comme les générations Alpha et Z. Nous nous concentrons beaucoup sur le marketing d’influence. Nous intégrons également nos projets RSE dans les écoles et universités du Moyen-Orient, avec de bonnes pratiques au Maroc en matière de RSE.

Les réseaux sociaux ont introduit une nouvelle manière de faire du marketing grâce aux associations avec des artistes et influenceurs. Quelle est votre opinion sur ce nouveau paradigme et comment Samsung a-t-elle adapté ses stratégies en réponse ?

Il y a trois ans, nous avons introduit le Future Generation Lab. Pour répondre aux jeunes consommateurs de manière plus authentique sur les réseaux sociaux, nous avons réalisé que l’ancienne méthode consistant à créer des campagnes et à les publier sur les réseaux sociaux ne fonctionne plus. Au sein de mon équipe, nous avons deux membres de la génération Z qui créent des contenus sur leurs téléphones, de manière brute et authentique comme le feraient des créateurs sur TikTok ou Instagram. Cela nous aide à rendre nos campagnes plus adaptées à la génération Z. C’est une approche que peu d’autres entreprises adoptent.

En parlant de la génération Z, vous avez lancé en 2020 une campagne ciblant ces consommateurs. Quel bilan tirez-vous après quatre ans et qu’avez-vous appris sur la publicité pour les nouvelles générations ?

Avons-nous atteint nos objectifs ? Je pense que oui, mais il faut continuer à s’améliorer. Nous effectuons des études pour analyser l’affinité de la marque avec les jeunes et les consommateurs plus âgés, et nous voyons une amélioration chaque année. Nous observons également notre base d’utilisateurs par groupes d’âge, et elle s’améliore aussi. Ces progrès sont en grande partie dus à notre accent mis sur les réseaux sociaux et au Future Generation Lab.

En matière d’expérience utilisateur, on observe une tendance à la personnalisation de plus en plus poussée. Quelles en sont les raisons et comment Samsung suit-elle cette tendance ?

La personnalisation est devenue essentielle car les consommateurs sont habitués à des services personnalisés grâce à la croissance du commerce électronique, comme Uber ou Amazon. Chez Samsung, nous suivons une approche similaire. Par exemple, nos téléviseurs fonctionnent avec Tizen OS, qui se connecte à plusieurs services comme Shahid, Netflix, TOD ou Samsung TV Plus selon les régions. Le téléviseur comprend les habitudes de l’utilisateur et propose une expérience personnalisée.

La personnalisation se retrouve également dans nos communications marketing, dans notre CRM et sur nos plateformes en ligne. Nous continuons à suivre cette tendance, que ce soit en ligne ou hors ligne.

Les clients de la région MENA et peut-être spécifiquement ceux du Maroc sont-ils sensibles aux préoccupations environnementales et à l’efficacité énergétique ? Est-ce une priorité pour Samsung, notamment sur le marché africain ?

La durabilité et les économies d’énergie sont des priorités pour Samsung, tant à l’échelle mondiale que dans la région MENA. Cela est particulièrement vrai chez les jeunes générations, qui sont soucieuses de l’environnement. Samsung met en œuvre plusieurs initiatives pour être plus durable. Dans SmartThings, nous avons SmartThings Energy AI, qui optimise l’utilisation des appareils pour économiser de l’énergie.

Pour les téléviseurs, nous avons la télécommande solaire, qui ne nécessite pas de piles. De plus, nos appareils électroménagers utilisent moins d’eau et d’énergie. Nos machines à laver, par exemple, sont équipées de l’IA pour ajuster la quantité d’eau et d’énergie en fonction du chargement et de la saleté des vêtements, économisant ainsi l’énergie, l’eau et prolongeant la durée de vie des vêtements. Ces initiatives durables sont présentes dans toute la région MENA, y compris au Maroc.

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek

