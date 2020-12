Ahmed Jamal Bouaichi est un Marocain résident aux Etats Unis. A son actif, une carrière professionnelle de longue date dans le secteur de l’habitat et l’urbanisme dans ce pays où il occupe le poste de Senior Advisor in Multifamily Housing. Dans cet entretien, M. Bouaichi démontre l’importance du marché secondaire pour l’économie marocaine, la création d’emploi et l’accès au logement. Pour lui, le modèle a marché parfaitement bien aux US et ailleurs. Il attire certains pays du Golfe. Le Maroc est invité à s’y inspirer.

La Nouvelle Tribune : D’abord, qu’est-ce que le marché secondaire exactement ?

M. Jamal Bouaichi : Le marché hypothécaire secondaire est un marché financier actif qui traite des ventes de titres ou d’obligations garantis par la valeur des prêts hypothécaires. Ces prêts peuvent représenter des propriétés unifamiliales, multifamiliales ou commerciales. Prêteurs hypothécaires; qui incluent les banques créent un pool d’hypothèques (à partir du marché hypothécaire primaire) avec des caractéristiques similaires et les vendent sous forme d’obligations hypothécaires garanties (CMO) ou de titres adossés à des hypothèques (MBS) à des investisseurs tels que des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des compagnies d’assurance et des gouvernements étrangers. Le marché hypothécaire secondaire a été créé pour fournir des liquidités et est maintenant devenu une source importante et critique de capitaux pour le marché immobilier.

A qui profite l’immobilier secondaire ?

Actuellement, un grand pourcentage des prêts hypothécaires nouvellement créés sont vendus par des prêteurs (sociétés hypothécaires et banques) à Fannie Mae, Freddie et Ginnie Mae, où ils sont conditionnés dans des titres adossés à des hypothèques et vendus à des investisseurs tels que des fonds de pension, des compagnies d’assurance, des couvertures, des fonds et des gouvernements en dehors des États-Unis tels que la Chine et l’Allemagne. Je suis convaincu que ce processus pourrait créer les éléments suivants: 1 : Augmentation de la liquidité des banques; 2 : Attirer de nouveaux investisseurs au Maroc; 3 : Baisse des taux hypothécaires pour les nouveaux emprunteurs; 4 : Créer une nouvelle source de revenus pour la bourse de Casablanca; 5 : Promouvoir l’accès à la propriété et créer un nouveau marché locatif abordable; 6 : Introduire des réglementations indispensables sur le marché hypothécaire; 7. Plus important encore, cela créera des milliers d’emplois au Maroc et la prospérité de l’économie marocaine.

Quels sont les avantages du marché secondaire ?

Voici quelques avantages du marché secondaire : il maintient les taux hypothécaires plus bas. Il permet de la liquidité à tous les investisseurs. Il réduit les coûts de transaction en raison du volume élevé des transactions. Cela donne aux investisseurs la possibilité d’utiliser leur argent inutilisé pour obtenir des rendements. C’est un bon indicateur de la situation économique d’un pays. Le marché secondaire est en mesure aussi d’assurer la liquidité pour les investisseurs car on peut facilement acheter ou vendre les titres. Et permettre aux taux d’intérêt des prêts hypothécaires d’être similaires dans tout le pays, dans les bons et les mauvais moments. Mettre à la disposition des emprunteurs des prêts hypothécaires à plus long terme, par exemple 15, 20 et 30 ans. Mettre l’accès à la propriété à la portée d’acheteurs plus qualifiés. Dans la plupart des cas, permettre aux emprunteurs de se refinancer à tout moment sans pénalité.

Pensez-vous que dans ce cas le marché secondaire est en mesure de garantir aux citoyens le droit d’accéder à un logement décent et abordable ?

Absolument.

Ne pensez-vous pas qu’à côté, il faut des mécanismes de régulation importants ?

Absolument. La réglementation sera la base de ce processus et garantira la sécurité des investisseurs. Veuillez noter que les marchés secondaires aux États-Unis sont soumis à une forte réglementation du gouvernement. C’est pourquoi les investisseurs font confiance aux titres hypothécaires américains.

Comment imaginez-vous le marché secondaire au Maroc ?

Le Congrès américain avait créé le marché hypothécaire secondaire dans les années 1930 pour donner aux prêteurs (banques et sociétés d’hypothèques) un flux beaucoup plus important, plus régulier et plus uniformément distribué afin de stabiliser les marchés hypothécaires résidentiels du pays et d’élargir les possibilités d’accès à la propriété et de location abordable. 90 ans après, le secteur illustre un bon indicateur que ce processus fonctionne. Le Maroc devrait mettre en place un marché hypothécaire secondaire et commencer par le mettre en oeuvre dans peu de villes-pilote.

Propos recueillis

par Hassan Zaatit