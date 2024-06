En marge de la 8ème édition de la rencontre annuelle de la Fédération Nationale des Agents et Courtiers du Maroc (FNACAM), les acteurs majeurs de l’assurance se sont réunis pour discuter des implications de la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) sur le métier des intermédiaires. Farid Bensaid, président de la FNACAM, partage sa vision sur les enjeux et les préparatifs nécessaires pour accompagner cette transition.

Quelles sont aujourd’hui vos principales préoccupations concernant la généralisation de l’AMO ?

Aujourd’hui, c’est un sujet concret. Le secteur va être touché par cette généralisation que nous soutenons, car c’est dans le sens de l’histoire. Encore une fois, nous sommes très fiers que Sa Majesté ait impulsé cette généralisation dans l’intérêt des citoyens.

Maintenant, il faut penser au réseau de distribution et aux compagnies d’assurance. Pour nous, la FNACAM, nous représentons le réseau de distribution, et nous devons trouver une solution pour traverser cette vague qui va arriver dans les années à venir. Nous avons fait des propositions concrètes, comme nous l’avions fait auparavant, aussi bien aux régulateurs, à la CNSS, qu’aux compagnies d’assurance. Ainsi, vis-à-vis des régulateurs, il s’agit d’apporter plus de consistance à nos polices d’assurance en les rendant obligatoires pour certaines. Je pense qu’il y a des choses à faire, notamment augmenter le nombre de prestations que peuvent offrir les intermédiaires, en dehors du courtage ou de l’intermédiation classique.

Vis-à-vis du régulateur, c’est quelque chose pour lequel il est ouvert. En ce qui concerne les compagnies d’assurance, aujourd’hui, nous devons booster la complémentaire maladie pour venir en complément de la couverture universelle qui va être mise en place. Pour cela, il faut des incitations fiscales, mais ce n’est pas du ressort des compagnies ; c’est du ressort du ministère des Finances. Par contre, des incitations en termes de commissionnement seraient nécessaires pour pouvoir vendre davantage de complémentaires, tout cela dans l’intérêt des intermédiaires et de l’assuré final. Je pense que la porte est ouverte à la discussion avec les compagnies d’assurance, ce qui me semble très positif.

Nous attendons de la part de M. Boubrik un délai pour pouvoir nous préparer à tout cela.

Justement, vous avez demandé un délai jusqu’à 2029. En quoi cette date est-elle importante pour vous ?

Au départ, lorsque l’article 114 est sorti pour passer à l’AMO, nous avions dit que nous aurions cinq ans.

Une fois le décret d’application publié, nous aurions cinq ans pour nous préparer. Les décrets sont en train de sortir. Nous avons besoin de ces cinq ans pour préparer les assurés à faire face soit à un surcoût, soit à une réadaptation de leur couverture d’assurance.

Il faut gérer les acquis et les systèmes d’information, car il faut interconnecter la CNSS avec les compagnies et les intermédiaires. Cela demande du travail. Cela nous permettra, encore une fois, de nous préparer une fois la date fixée.

Elle n’est pas encore fixée ; nous l’attendons avec impatience.

Vous avez émis des demandes à la CNSS et à la FMA. En quoi ces demandes sont-elles essentielles ?

Nous ne pourrons pas avancer seuls. Il est essentiel que tous les acteurs, que ce soit le régulateur, la CNSS ou les compagnies d’assurance, pensent aussi au réseau de distribution afin que nous trouvions des solutions ensemble. Nous ne pourrons pas les trouver avec un seul acteur.

Lors de son intervention Monsieur Boubrik a dit qu’il y a de la place pour élargir les prestations des intermédiaires

Oui, il y a de la place, mais encore une fois, il faut pouvoir les vendre, il faut pouvoir avoir un intéressement, il ne faut pas trop souffrir après cette transition. Mais oui, il y a de la place pour la complémentaire. Aujourd’hui, elle ne représente que 70 millions de dirhams sur 56 milliards de chiffre d’affaires.

Il y a encore beaucoup à faire, mais nous devons nous donner les moyens de le faire.

Entretien réalisé par Asmaa Loudni

