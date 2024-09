Fondée fin-2022, MintHR propose des solutions technologiques dont l’objectif est de permettre aux DRH d’attirer, fidéliser et faire progresser les profils, ainsi que de faciliter leur quotidien. M. Badr Hemras, cofondateur de MintHR, est spécialisé dans l’accompagnement des entreprises industrielles dans leur transformation digitale. Il nous explique dans cet entretien comment il a pris conscience de l’importance cruciale des travailleurs dits « deskless » pour le bon fonctionnement de l’économie mondiale, le fonctionnement et les ambitions de MintHR, ainsi que l’utilisation des technologies nouvelles comme l’IA dans un cadre entrepreneurial.

La Nouvelle Tribune : MintHR a été créée pour cibler les travailleurs « deskless ». Pouvez-vous détailler votre constat initial et les ambitions qui en ont découlé ?

La création de MintHR est née d’un constat éclairant : 80 % de la main-d’œuvre mondiale travaille en dehors des bureaux. Ces « deskless employees » ou travailleurs terrain, essentiels au bon fonctionnement de notre économie, opèrent souvent loin du siège de l’entreprise. Jusqu’à présent, la plupart des solutions RH ont été principalement conçues pour les cadres et le personnel de bureau, laissant une opportunité d’innovation pour mieux servir et valoriser ces collaborateurs cruciaux. La crise du Covid-19 a renforcé cette prise de conscience en révélant le fossé entre l’importance de ces travailleurs de première ligne et le manque de solutions RH adaptées à leurs besoins spécifiques. En tant que grand voyageur, j’ai constaté moi-même les défis auxquels ces travailleurs sont confrontés dans diverses régions du monde. Les expériences vécues sur le terrain, dans les usines, les hôpitaux et les chantiers de construction, ont souligné la nécessité d’une solution RH qui reconnaît leur contribution et améliore leur quotidien. Avec mes co-fondateurs Karim Hemras et Abdelhak Latrach, nous avons donc fondé MintHR pour offrir une solution RH en mode SaaS, spécifiquement conçue pour attirer et fidéliser ces travailleurs terrain tout en facilitant leur quotidien.

À quels types d’entreprises proposez-vous votre solution ? Est-elle destinée à des entreprises larges et matures ou vise-t-elle aussi les structures plus modestes ?

MintHR est conçue pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Notre solution s’adresse aussi bien aux grandes entreprises qu’aux PME. Dans les grandes structures, notre plateforme permet de centraliser et d’optimiser la gestion des ressources humaines, facilitant ainsi la coordination des équipes réparties sur différents sites. Pour les PME, MintHR offre une solution simple et efficace pour gérer les processus RH sans nécessiter d’importants investissements en infrastructure. Nous comprenons que les entreprises de toutes tailles ont des besoins en gestion des talents, en planification des ressources, et en engagement de leurs employés, c’est pourquoi notre solution est flexible et adaptable à divers environnements et industries.

Sur quels avantages compétitifs vous appuyez-vous pour vous imposer sur un marché assez concurrentiel ?

MintHR se distingue par plusieurs avantages compétitifs clés. Tout d’abord, notre approche centrée sur les employés de terrain est unique. Nous proposons une interface intuitive et multilingue, utilisant des pictogrammes simples pour faciliter l’appropriation des ressources numériques, quel que soit le niveau de littératie numérique des utilisateurs. Ensuite, notre technologie intègre l’intelligence artificielle générative pour automatiser les tâches administratives et offrir des insights précieux aux DRH. De plus, notre équipe de développeurs composée à 50 % de femmes – une grande fierté ! – assure une innovation constante et une adaptation rapide aux besoins du marché. Enfin, notre certification ISO 27001:2013 garantit la sécurité des données de nos clients, un aspect crucial pour les entreprises cherchant à protéger leurs informations sensibles.

Comment avez-vous financé le lancement de MintHR ? Comment prévoyez-vous de financer son développement futur ?

Le lancement de MintHR a été financé par une combinaison de fonds propres des fondateurs et le support de nos premiers clients, convaincus par notre vision et notre projet. Pour le développement futur, nous continuerons à privilégier des financements à travers nos ventes d’abonnement et de services à nos clients, qui accompagnent notre croissance et nous font confiance. Éventuellement, nous pourrions également envisager des financements via des investisseurs (VC). Nous croyons fermement que notre croissance repose sur l’innovation continue et l’expansion de notre base de clients, tant au niveau national qu’international.

Vous vous appuyez fortement sur l’IA. Quels sont selon vous les opportunités et les défis que l’on rencontre en utilisant une technologie nouvelle et en rapide évolution ?

L’utilisation de l’IA offre de nombreuses opportunités, notamment en matière d’automatisation des processus RH, d’analyse prédictive pour anticiper les besoins en compétences, et d’amélioration de l’expérience des employés via des interfaces en self-service. Cependant, ces technologies présentent également des défis. La rapidité d’évolution de l’IA nécessite une veille constante et une capacité d’adaptation rapide pour rester à la pointe. Il y a aussi des préoccupations éthiques et réglementaires liées à l’utilisation de l’IA, notamment en matière de confidentialité des données et de biais algorithmiques. Chez MintHR, nous nous engageons à adopter des pratiques responsables et transparentes, en veillant à ce que nos technologies respectent les normes éthiques et légales les plus strictes.

Quelles sont les ambitions futures de MintHR ? Envisagez-vous de vous étendre à l’international ?

Nos ambitions futures sont de consolider notre position en tant que leader dans la gestion des « deskless employees » en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Notre objectif est d’atteindre un million d’utilisateurs d’ici 2026. Pour y parvenir, nous comptons sur une innovation constante, l’adaptation de notre solution aux besoins du marché et l’expansion internationale. Nous investissons nous-même dans le recrutement de talents et le développement de partenariats stratégiques. La satisfaction de nos clients actuels et l’intérêt croissant pour notre solution à travers le monde témoignent de notre potentiel de croissance.

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek

