Dans un monde en constante évolution, l’identification et la promotion des talents émergents jouent un rôle crucial pour bâtir l’avenir. C’est dans cet esprit que Badr Boussabat, fondateur de l’initiative « Morocco’s 40 Under 40 », a lancé son projet : mettre en lumière les jeunes leaders marocains et leur offrir un mentorat de haut niveau, afin de préparer la prochaine génération d’acteurs du changement pour le Royaume à l’horizon 2030.

Dans cette interview, Badr Boussabat nous explique les critères de sélection des jeunes talents et mentors, les enjeux de cette initiative, ainsi que l’importance du lien entre la diaspora et le Maroc. Il partage également la vision à long terme du programme, qui aspire à former les leaders de demain dans des secteurs clés tels que l’intelligence artificielle, la finance, la technologie et bien d’autres.

La Nouvelle Tribune : Quels sont les critères principaux utilisés pour sélectionner d’une part les 40 jeunes leaders marocains, et de l’autre les 40 mentors, dans cette initiative ?

Badr Boussabat : Les critères de départ sont simples. Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir moins de 40 ans. Ensuite, d’être marocain ou MRE. Enfin, il n’y a pas d’attente particulière concernant le type de carrière. Le profil peut être celui d’un entrepreneur, un salarié à impact, un professeur ou encore un artiste. L’idée fondamentale que nous gardons à l’esprit c’est le potentiel identifié pour contribuer au futur du Royaume du Maroc pour 2030.

Comment le mentorat avec des figures de premier plan influence-t-il le développement personnel et professionnel des lauréats ?

Il est essentiel car nous sommes convaincus que s’inspirer de celles et ceux qui ont eu un parcours de renom peut faire une différence cruciale. Tout d’abord, ceci passe par une forme de légitimité. Il est plus aisé pour un jeune profil ambitieux d’absorber les conseils d’un mentor qui a démontré, par son parcours, sa capacité de résilience et de détermination. Ensuite, le mentor a pour mission de transmettre aux jeunes talents les codes du développement structurel. Nous sommes convaincus que la fibre patriotique jouera un rôle clé.

Comment cette initiative aide-t-elle à renforcer les liens entre les jeunes leaders marocains résidant au Maroc et ceux vivant à l’étranger ?

Car nous ne faisons aucune distinction entre le MRE et le Marocain qui candidatent. Cette logique s’applique également aux mentors. Cette initiative renforcera, nous osons l’espérer, la collaboration stratégique entre les jeunes leaders. Ils participeront à nos workshops et conférences ensemble. En outre, ces derniers apprendront de leurs parcours respectifs et ceci, mènera vers des collaborations professionnelles et business qui auront un impact économique et social pour le Royaume du Maroc à l’horizon 2030.

Quelle est l’importance de la diaspora marocaine dans la promotion de l’image et des intérêts du Maroc à l’international à travers ce programme ?

Elle incarne une partie essentielle du développement du Maroc. Les MRE représentent aussi la vitrine de notre pays à l’international. Notamment, dans leur implication et contribution à l’étranger dans divers institutions et entreprises. De nombreux marocains résidant à l’étranger atteignent des sommets et il est fondamental pour nous de le célébrer afin d’inspirer les nouvelles générations.

Quels sont les principaux objectifs à long terme de l’initiative Morocco’s 40 Under 40 pour le développement des talents marocains ?

Il s’agit de préparer les futurs leaders marocains/MRE pour 2030. C’est une date charnière qui nécessitera de compter sur des acteurs formés et pleins de ressources pour accompagner le développement positif du Maroc. Nous avons ce devoir d’investir à un degré maximal dans capacités pour réussir ce tournant économique et social historique du Maroc.

Quels secteurs d’avenir l’initiative Morocco’s 40 Under 40 considère-t-elle comme prioritaires pour le développement du Maroc ?

De nombreux secteurs sont essentiels. Nous nous focalisons principalement sur le parcours individuel et sur le niveau d’impact positif sur le futur du Maroc. Nous avons reçu des centaines de candidatures et nous avons identifié les secteurs suivants: IA, Finance, Tech, Entrepreneur, Développement durable, Marketing, Culture, Académique, Podcasting et tant d’autres.

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek

