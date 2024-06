De g. à d. : Constanca Soares, Responsable des Partenariats Stratégiques et de la Communication, Ian Bishop, Souscripteur Paramétrique, Zouheb Azam, Responsable de la Violence Politique et du Terrorisme, et Jalil Ammor, Directeur de la Stratégie et du Développement Corporatif

Africa Specialty Risks est un groupe panafricain de réassurance, présent au Maroc depuis 2021, et qui monte en puissance depuis sa création, notamment en multipliant les partenariats prestigieux. À l’occasion du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance, nous avons rencontré Constanca Soares, Responsable des Partenariats Stratégiques et de la Communication, Ian Bishop, Souscripteur Paramétrique, Zouheb Azam, Responsable de la Violence Politique et du Terrorisme, et Jalil Ammor, Directeur de la Stratégie et du Développement Corporatif et première recrue marocaine du groupe, pour discuter des perspectives du groupe et du secteur.

La Nouvelle Tribune : Pouvez-vous présenter ou rappeler à nos lecteurs le modèle économique de African Specialty Risk (ASR) ?

M. Zouheb Azam : Établi en 2020, Africa Specialty Risks (ASR) propose des solutions complètes de gestion des risques grâce à une souscription de haute qualité, destinées aux clients locaux et mondiaux à travers l’Afrique et le Moyen-Orient. Nous opérons à Londres, à Maurice, aux Bermudes, au Maroc et bientôt à Dubaï. À ce jour, nous avons dé-risqué 23 milliards de dollars de projets et d’actifs couvrant 49 pays africains et treize pays du Moyen-Orient.

En plus de nos réassureurs aux Bermudes et à Maurice, le modèle unique de co-réassurance d’ASR implique une collaboration avec des compagnies locales et internationales de (ré)assurance. En avril 2024, nous avons lancé ASR Syndicate 2454, le premier syndicat axé sur l’Afrique à exercer ses activités chez Lloyd’s. Notre objectif est de devenir le syndicat de référence pour exercer ses activités en Afrique, et nous sommes déjà approchés par d’autres syndicats qui souhaitent rejoindre les consortiums derrière nous. Cette capacité sera également déployée localement. Par exemple, notre bureau de Casablanca bénéficiera d’une ligne de souscription sous notre syndicat. Je crois que cela fera de nous le premier syndicat de Lloyd’s à commercer directement sous le CFC au Maroc en temps voulu, sous réserve de l’obtention de toutes les approbations nécessaires.

De plus, à travers le groupe, ASR souscrit dans les domaines du risque politique, du crédit commercial, de la violence politique et du terrorisme, de la propriété, de l’énergie, de la construction, de la responsabilité, de l’assurance paramétrique et des traités. ASR offre également une solution de captive de bout en bout aux entreprises et institutions financières.

En ligne avec nos objectifs de croissance, en octobre 2023, ASR Re Limited Bermuda (ASR Re) a obtenu une note de solidité financière d’assurance à long terme Baa1 de Moody’s. Le groupe ASR est soutenu par Helios Investment Partners’ Fund IV, le plus grand fonds d’investissement privé axé sur l’Afrique, avec une vaste expérience en Afrique.

Qu’en est-il des activités d’ASR au Maroc ?

M. Jalil Ammor : Nous avons commencé à écrire des affaires au Maroc en 2021 dans toutes les lignes de produits, et en 2022, nous avons obtenu le statut de Casablanca Finance City (CFC) par le ministère de l’Économie et des Finances du pays. Nous sommes actuellement en train de demander le statut de mandataire de Lloyd’s auprès de CFC. Le Maroc est l’un des marchés clés d’ASR, et plus tôt cette année, j’ai rejoint ASR en tant que premier employé local en tant que Directeur de la Stratégie et du Développement Corporatif pour soutenir ASR dans la fourniture de produits d’assurance sur mesure aux entreprises à travers le Maroc, l’Afrique du Nord et le marché francophone. De plus, nous avons récemment recruté un souscripteur de traités basé à notre bureau de Casablanca, et nous allons continuer à agrandir l’équipe locale tout au long de l’année.

À la fin de l’année 2002, ASR a signé un partenariat avec la Société Centrale de Réassurance du Maroc. Comment ce partenariat a-t-il évolué ? Et plus largement, quels sont les projets actuels à court et moyen terme au Maroc ?

M. Zouheb Azam : Le partenariat a été établi en novembre 2022 et est devenu opérationnel en janvier 2023. Ce partenariat nous permet de combiner les capacités d’ASR et de SCR pour les risques en Afrique dans des secteurs d’activité spécifiques. Nous partageons une vision commune visant à couvrir autant de risques que possible en Afrique, à réduire le fossé en matière de réassurance et à apporter plus de capacité au continent. Au-delà de ce partenariat, nous développons des projets au Maroc. Nous bénéficions déjà du soutien du FSEC grâce à notre équipe paramétrique. Nous visons à nous étendre dans tous les secteurs où ASR peut offrir une couverture importante pour l’économie marocaine, comme le tourisme, les mines, les énergies vertes, l’agriculture et les risques de catastrophes naturelles (NAT/CAT).

Vous avez également établi un partenariat autour de l’assurance paramétrique avec un grand assureur européen. Quel sera l’impact de ce partenariat sur vos activités ?

M. Ian Bishop : Oui, nous ne pouvons pas encore révéler son nom, mais nous sommes très enthousiastes car nous avons maintenant un grand réassureur européen de premier plan qui soutient spécifiquement la ligne paramétrique. Cela sera transformateur car cela nous permettra de prendre une ligne beaucoup plus grande pour soutenir davantage de risques paramétriques, notamment en agriculture. Nous pourrons participer à une échelle beaucoup plus grande à ces programmes nationaux, concernant des dizaines de milliers de petits exploitants agricoles, pour lesquels nous ne pouvions auparavant prendre qu’une petite participation. C’est là que l’assurance paramétrique prend tout son sens ; elle permet d’étendre la couverture à des exploitations agricoles auparavant non assurables qui n’ont pas toujours la sophistication ou l’échelle de certains agriculteurs que l’on voit, par exemple, au Maroc. Elles ne peuvent être couvertes économiquement que par des programmes paramétriques regroupant des centaines de milliers de fermiers. Évidemment, ce sont des programmes très larges, donc plus nous pouvons fournir de soutien, mieux c’est. Et cela nous permet vraiment de le faire à une échelle beaucoup plus grande qu’auparavant.

Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est l’assurance paramétrique et comment elle fonctionne ?

Ian Bishop : Très simplement, l’assurance paramétrique paie à la survenance d’un événement, tandis que l’assurance normale paie en proportion de la perte que vous subissez. Un bon exemple serait de souscrire une assurance pour les quantités de pluie que vous recevez. Évidemment, pour un agriculteur, il est très important d’obtenir la bonne quantité de pluie pour permettre aux cultures de germer. Donc, nous fixerions, dans ce cas, un niveau de x millimètres de pluie devant tomber dans une période donnée. Si cela ne se produit pas, nous vous versons l’argent, tandis qu’une couverture indemnitaire normale devrait évaluer l’ampleur de la perte que vous avez subie. Quelqu’un devrait venir évaluer les dommages causés à vos cultures. L’avantage clé est que vous n’avez pas besoin d’un évaluateur de pertes indépendant. C’est une mesure claire et objective pour savoir si un événement s’est produit ou non, ce qui facilite les règlements rapides de paiement, particulièrement avantageux en Afrique, car cela permet de verser rapidement des fonds aux assurés pour remédier aux périls qu’ils ont subis. C’est en fait beaucoup plus simple que l’assurance conventionnelle.

Le Maroc dispose d’un programme de protection contre les tremblements de terre, que nous avons soutenu pour la première fois. Il s’agit d’une assurance paramétrique, ce qui signifie qu’en cas de séisme d’une certaine gravité, les paiements sont effectués en fonction du niveau de gravité. Cette année et l’année dernière, ce programme a été largement utilisé.

Quels sont vos objectifs à long terme en termes de solutions de réassurance pour les risques naturels et les énergies renouvelables ?

Ian Bishop : Je peux dire avec certitude que, d’un point de vue paramétrique et énergétique, les énergies renouvelables sont quelque chose qui nous intéresse beaucoup et que nous souhaitons soutenir dans la transition verte en cours à travers l’Afrique. L’Afrique a d’énormes besoins énergétiques à venir, dont beaucoup seront satisfaits par le secteur des énergies renouvelables. L’Afrique a également la chance de disposer de ressources renouvelables exceptionnelles. Pour concrétiser cela, le potentiel d’investissement doit être débloqué. La clé pour faire circuler les capitaux est de réduire les risques liés à l’investissement. Nous pouvons le faire de différentes manières. De manière traditionnelle, notre ligne énergétique sera très heureuse de soutenir les centrales renouvelables. Mais nous sommes également prêts à offrir de nouvelles couvertures innovantes qui garantissent le niveau de revenu que la centrale recevra de la vente de son électricité dans un réseau de gros. Si vous envisagez de construire une centrale photovoltaïque, vous voulez assurer vos prêteurs que vous serez en mesure de rembourser les intérêts de la dette grâce aux revenus de la vente de cette énergie. Nous sommes prêts à offrir un produit garantissant un prix plancher, offrant une sécurité à l’avance et une assurance supplémentaire à leurs investisseurs.

À l’avenir, quelles sont les tendances ou développements les plus significatifs que vous attendez dans l’industrie de la réassurance, en particulier dans les régions desservies par ASR ?

Ian Bishop : Nous constatons, surtout à travers notre focus sur l’assurance paramétrique pour les risques climatiques dans le secteur agricole, que l’Afrique est particulièrement vulnérable au changement climatique. Avec le changement climatique anthropique en cours, il est crucial de s’assurer que les protections nécessaires sont en place. L’Afrique souffre d’une faible résilience dans de nombreux domaines. Par exemple, le secteur agricole n’a pas une bonne capacité de récupération face aux chocs dus aux décalages temporels des précipitations. Les pluies arrivent au mauvais moment, et une robustesse supplémentaire est nécessaire pour s’assurer que lorsqu’elles surviennent, elles peuvent être replantées. Cela vise à réduire l’insécurité alimentaire, qui est autrement endémique. Il y a des exemples dans le secteur des catastrophes naturelles, comme le cyclone exceptionnel qui a frappé le Mozambique l’année dernière. Nous avons fourni une protection au Mozambique avec une nouvelle couverture paramétrique, la première fois que cela a été fait en Afrique.

Nous pensons que la fréquence et la gravité de ces tempêtes pourraient augmenter au cours des prochaines décennies, et à mesure que le changement climatique impacte l’agriculture, il y aura besoin de meilleures protections contre les intempéries, de meilleures couvertures de rendement, et de structures hybrides qui augmentent la résilience pour assurer la sécurité alimentaire.

Ce type de risque large et systémique pourrait-il nuire à la durabilité de l’assurance et de la réassurance ?

Ian Bishop : C’est possible, c’est pourquoi nous avons besoin de produits intelligemment conçus qui répondent à la nature du péril. Dans de nombreux cas, ce qui est nécessaire est une amélioration de la résilience, transformant ce qui est actuellement une perte totale en création de valeur. Par exemple, si les pluies ne viennent pas à temps et que l’agriculteur ne peut pas replanter, entraînant une perte plus grande, la réassurance pourrait fournir le soutien nécessaire pour de nouvelles graines, du diesel et des engrais pour replanter et obtenir des récoltes. Cela crée plus de valeur et la soutient avec des primes. Le défi réside dans la sous-pénétration chronique de l’assurance et de la réassurance. Pour fournir des produits d’assurance économiquement durables, l’assurance doit atteindre une échelle et une portée qu’elle n’a pas actuellement. Vous avez raison de dire que dans certains cas, si le péril devient si sévère qu’il devient inassurable, ce serait un problème. Mais nous pensons que ce qui est nécessaire, c’est simplement que l’assurance soit présente en premier lieu.

Constanca Sampaio Soares : Il est important de noter que la population du continent devrait atteindre environ 2,5 milliards de personnes d’ici 2050, ce qui représente une énorme augmentation. Actuellement, plus de 567 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité, ce qui est un problème majeur que tous les acteurs doivent aborder collectivement. Nous pouvons nous attendre à une vague de projets d’infrastructure et d’électricité qui nécessiteront une réduction des risques.

Une des forces d’ASR réside dans son modèle unique de coassurance, et nous visons à continuer d’attirer des partenaires pour travailler avec nous. Notre objectif est de soutenir la croissance du continent en comblant le fossé des infrastructures et celui de l’assurance, car les deux doivent être abordés en parallèle.

Un mot de conclusion ?

Zouheb Azam : Lorsque des conflits ou des instabilités politiques surviennent en Afrique ou au Moyen-Orient, comme c’est actuellement le cas, cela crée une instabilité économique et géopolitique. Cela n’est pas sain pour les affaires et peut potentiellement entraver la croissance économique et, par conséquent, la croissance du secteur de l’assurance. Deuxièmement, chez ASR, nous offrons une large gamme de couvertures de réassurance d’entreprise et spécialisées, y compris la violence politique et le terrorisme. Concernant ce dernier, nous devons naviguer délicatement dans ces situations. L’instabilité peut entraîner une escalade, et nous sommes exposés dans ces régions. Nous suivons donc de près les développements au Moyen-Orient et en Afrique tout en continuant à souscrire dans ces régions. L’idée d’ASR est de rester ouvert à ces territoires malgré les défis politiques auxquels ils font face. Cet engagement envers nos clients, même dans des conditions géopolitiques détériorées, a été clé pour notre succès. Notre vision pour l’Afrique est à long terme, et nous croyons en cette approche, en restant proches des besoins de nos clients.

