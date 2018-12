Entreprenariat : quel accompagnement pour les jeunes ?

par contenu de marque avec inwi |







Selon le Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI), l’environnement des affaires en Afrique est en amélioration nette. Selon le même cabinet, le Maroc est l’un des cinq pays africains où il faut entreprendre en 2018.

En outre, selon le rapport 2016-2017 du célèbre GEM (le Global Entrepreneurship Monitor), les indicateurs au Maroc sont assez élevés quant à la culture entrepreneuriale et au potentiel entrepreneurial. A titre d’exemple, 74% des étudiants du cycle supérieur ont une idée de création d’entreprise. Ces données montrent qu’il y a une forte intention entrepreneuriale chez les jeunes marocains.

Pour mettre toutes les chances de leur côté, les jeunes entrepreneurs marocains sont unanimes quant à la nécessité de l’accompagnement pour créer un projet d’entreprise.

Un écosystème au service de l’émergence de la Start-up

Au Maroc, l’opérateur inwi a placé le soutien aux entrepreneurs au centre de ses priorités. Depuis sa création, inwi a constitué, nourri et développé des écosystèmes créatifs dans plusieurs domaines comme l’éducation, le Gaming, l’action sociale et l’entreprenariat. L’objectif étant de contribuer à mettre en place un vivier de startups dynamiques, créatrices de produits et de services innovants.

Un réal accompagnement des startups existantes

Un bon exemple de cet engagement est l’application Coach’in lancée en 2017 et qui rencontre un très grand succès. Plutôt que de développer cette application en interne ou à travers un prestataire classique, l’opérateur global noue un partenariat avec la start-up marocaine NextAD. Résultat : une solution pratique et innovante pour démocratiser et faciliter l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre.

Autre exemple qui confirme la réussite de cet accompagnement, le jeu mobile « Z7am ». Fruit d’un partenariat exemplaire entre inwi et la start-up marocaine TheWallGames, Z7am est le premier jeu mobile de course infinie 100% marocain. Le jeu a totalisé plus de 100.000 téléchargements en moins d’un mois après son lancement. Un record de bon augure pour la jeune entreprise marocaine dont Z7am est le tout premier jeu, édité grâce au partenariat avec inwi.

Des partenariats stratégiques au service de l’émergence de la Start-Up

Afin d’encourager le développement des start-ups marocaines, inwi a amorcé des partenariats avec plusieurs acteurs de référence en matière d’entreprenariat et d’innovation pour accompagner les jeunes entrepreneurs tout au long du processus de lancement de leurs projets.

Trois objectifs majeurs, couvrant toute la chaine de valeurs, guident l’action de inwi et de ses partenaires dans ce domaine : inspirer et donner envie d’entreprendre, coacher et accompagner les porteurs de projet à travers des sessions de formation et de mentoring et participer au lancement effectif d’entreprises et à la concrétisation de solutions et de produits innovants.

Inspirer et sensibiliser

L’opérateur soutient l’association Injaz Al Maghrib pour développer l’esprit d’initiative et les compétences entrepreneuriales des jeunes dans les lycées et les universités dans toutes les régions du pays. inwi est ainsi partenaire du programme Smart Start qui vise à accompagner de jeunes porteurs de projets dans la création de leur entreprise. Aussi, inwi décerne chaque année le prix «i- Tech inwi», à l’occasion de la compétition nationale de la meilleure Junior Entreprise de Injaz.

D’autres part, inwi s’est adossé à Hack & Pitch, une association marocaine dont la mission est de sensibiliser les jeunes et les aspirants entrepreneurs à l’innovation et à l’utilisation d’outils technologiques. Il s’agit de lancer des Hackathons, des compétitions de 36 heures pendant lesquels des étudiants (développeurs, designers et marketeurs) conceptualisent et «pitchent» leurs projets d’applications mobiles et de solutions innovantes devant un jury spécialisé.

Former et développer

Pour accélérer le processus d’innovation des startups, inwi a scellé un accord de partenariat stratégique avec l’incubateur « Numa Casablanca ». A travers ce partenariat, inwi et Numa Casablanca déploient de programmes intensifs incluant des ateliers de formation, de coaching, de prototypage et d’incubation de projets.

En outre, inwi en partenariat avec LaFactory, développe des programmes de pré-accélération incluant un coaching en soft skills, technique et business afin d’aider les jeunes entrepreneurs à finaliser leur prototypes.

Concrétiser et exécuter

Inwi va plus loin dans son accompagnement aux Startups, et aux jeunes entrepreneurs. L’opérateur a élargi le cercle de ses partenaires en s’associant au Réseau Entreprendre Maroc pour contribuer à faire émerger les start-ups à travers l’offre d’accompagnement globale que propose le Réseau Entreprendre Maroc, que ce soit en terme d’accompagnement sur la durée, de financement ou de mise en relation.

D’autre part, inwi accompagne le célèbre MIT Enterprise Forum Pan Arab pour le «MIT Enterprise Forum Arab Startup Competition», rendez-vous incontournable pour primer l’innovation et encourager l’entreprenariat dans la région MENA. Cette compétition panarabe est une très belle occasion pour les jeunes entrepreneurs marocains pour donner de la visibilité à leurs idées, projets et produits dans la région arabe.

La plateforme « innov.inwi.ma », le carrefour de l’innovation et de l’entreprenariat au Maroc

Partenariats stratégiques, programmes de formations des jeunes entrepreneurs, initiatives innovantes pour l’encouragement de l’entreprenariat… inwi ne s’est pas arrêté à cela.

En effet, pour accompagner son ambitieuse stratégie de soutien à l’entreprenariat et des entrepreneurs, inwi a lancé sa plateforme digitale : www.innov.inwi.ma

Totalement interactive, la nouvelle plateforme permet de trouver l’événement entreprenariat se déroulant dans la ville ou dans la région de l’internaute. D’un clic, ce dernier peut consulter le programme, découvrir les intervenants, réserver sa place, localiser le lieu de l’événement, enregistrer une notification et partager l’information avec ses amis et connaissances.

Sur cette plateforme, un espace « Challenges » y regroupe tous les programmes d’intelligence collective proposés par inwi et ses partenaires (hackathons, challenges, etc.). Sur cet espace, l’entrepreneur ou le porteur de projet a ainsi la possibilité de soumettre son projet, constituer son équipe, s’enregistrer au challenge ou proposer ses compétences à un projet déjà existant.

innov.inwi.ma, c’est également le carrefour de l’innovation et des Startups qui osent. Chacune a la possibilité de proposer son actualité et de la partager avec la communauté.

Il ne reste plus qu’à entreprendre !