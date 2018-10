PARTAGER « Entre peinture et poésie », l’exposition de Mohamed Mourabiti

Les œuvres de l’artiste Mohamed Mourabiti sont exposées depuis le 10 octobre à partir à l’institut français de Rabat.

Né à Marrakech en 1968, Mohamed Mourabiti est un artiste autodidacte qui a toujours eu la peinture rivée aux entrailles. Après des décennies de travail, il expose ses œuvres tant au Maroc qu’à l’étranger. Il a créé l’espace d’art « Al Maqâm » à Tahannaout, lieu de rencontres culturelles et artistiques où se retrouvent peintres, sculpteurs, poètes, écrivains dans un esprit d’extrême convivialité. Il est par ailleurs le fondateur du festival culturel Al Haouz.

Mourabiti a côtoyé et fréquenté les grands intellectuels et écrivains de notre époque. Il en résulte des dialogues artistiques féconds, qu’il s’agisse de l’écrivain et poète français Bernard Noel, du poète arabophone Mohammed Bennis, de l’écrivain Abdelhak Serhane, du poète Nissabouri ou encore du poète syrien Adonis.

Des livres d’art voient ainsi le jour dans un esprit de parfaite symbiose. Mohamed Mourabiti est attentif aux effets lumineux, à la structure de l’espace ; il l’est tout autant aux mots de ses amis qui, en retour, lui dédient des poèmes.

Un jeu d’écho entre peinture et écriture se façonne au fil des émotions et en réaction à un travail de dur labeur.

LNT