Le 26 juin 2023 est une date à retenir dans le paysage de la location de voitures au Maroc. Enterprise-Rent-A-Car, l’un des leaders mondiaux de la location de voitures présent dans plus de 90 pays, a ouvert sa première succursale au Maroc à deux pas de l’aéroport international de Marrakech-Menara (RAK).

Puis, le 5 juillet de la même année, Casablanca a également vu ouvrir sa propre succursale située dans la zone industrielle Sapino-Nouaceur, à quelques minutes de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca (CMN). En plus de ces deux ouvertures récentes, Enterprise prévoit également d’ouvrir des succursales à Agadir, Tanger, Fès, Rabat, Nador et Laayoune : « Nous voulons garantir aux voyageurs un meilleur accès aux marques qu’ils connaissent et privilégient, peu importe où ils voyagent, et offrir le plus haut niveau de service client, ce qui nous distingue dans le secteur de la location de voitures », a indiqué Milena Jankovic, assistante Vice-président des franchises mondiales – EMEA chez Enterprise Holdings, notant que : ‘‘Le Maroc est une destination mondiale emblématique et nous sommes ravis d’entrer sur ce marché fort et en croissance rapide’’.

A souligner que Enterprise Rent-A-Car au Maroc est exploitée par Global Lease, la filiale de location de voitures et de camions longue, moyenne et courte durée du groupe Bugshan Maroc, distributeur entre autres marques de Hyundai et Aston Martin au Maroc.

En juillet 2022, Bugshan Maroc Group a annoncé la signature du partenariat avec le leader mondial de la mobilité Enterprise Holdings, faisant de Global Lease l’opérateur exclusif au Maroc d’Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo. Depuis, Global Lease et Enterprise ont travaillé conjointement dans la mise en place de l’infrastructure technique et technologique ainsi que la formation des équipes.

Les réservations ont commencé à partir du 1er juin. Les premiers clients de Enterprise ont été servis à partir du 26 juin. M.Zouhair Belkhou, DG de Global Lease explique que ‘‘ tout au long de ce partenariat, nous nous engageons à offrir une expérience de location unique, en mettant à disposition de nos clients et partenaires commerciaux une flotte de véhicules neufs et modernes. Nous avons l’intention d’étendre notre présence, de couvrir toutes les grandes villes du Maroc et d’être présents là où nos clients ont besoin de nous avec des solutions de location de voitures les plus innovantes au Maroc ’’.

Créée en 1957, Enterprise Holdings et ses plus de 80.000 employés gère un réseau de plus de 10.000 agences situées dans et aux abords des aéroports et des centres-villes de plus de 90 pays dont le Maroc. A noter que c’est la 3è présence de Enterprise en Afrique après l’Egypte et récemment l’Afrique du Sud. Les filiales et franchisés d’Enterprise Holdings, ainsi que sa filiale Enterprise Fleet Management, gèrent une flotte de 2,1 millions de véhicules et proposent une gamme de solutions de mobilité, notamment la location de voitures et de camions, l’autopartage, la gestion de flotte, la vente de voitures au détail et d’autres moyens de transport…

