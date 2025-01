Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a publié les résultats de son enquête de conjoncture menée auprès des ménages pour le quatrième trimestre 2024. Ces données montrent une légère amélioration de l’Indice de Confiance des Ménages (ICM) par rapport aux trimestres précédents.

L’ICM en légère hausse

Au quatrième trimestre 2024, l’ICM a atteint 46,5 points, en légère hausse par rapport aux 46,2 points relevés au trimestre précédent et aux 44,3 points du même trimestre de l’année précédente.

Les composantes de l’ICM reflètent la perception des ménages sur plusieurs aspects clés. Concernant le niveau de vie, 81,0 % des ménages ont déclaré une dégradation au cours des 12 derniers mois, tandis que 14,2 % ont estimé que celui-ci est resté stable, et seulement 4,8 % ont noté une amélioration. Le solde d’opinion à ce sujet est resté négatif à -76,2 points, enregistrant toutefois une légère amélioration par rapport aux -75,8 points du trimestre précédent.

Pour les perspectives du niveau de vie au cours des 12 prochains mois, 53,8 % des ménages prévoient une dégradation, 38,5 % s’attendent à une stabilité, et 7,7 % envisagent une amélioration. Cela place le solde d’opinion à -46,1 points, marquant un redressement comparé au trimestre précédent.

Concernant le chômage, 82,7 % des ménages anticipent une augmentation, contre seulement 5,5 % qui envisagent une baisse. Le solde d’opinion demeure négatif à -77,2 points.

En ce qui concerne l’opportunité d’acheter des biens durables, 80,0 % des ménages jugent le moment inapproprié, tandis que 8,1 % considèrent qu’il est favorable. Le solde d’opinion correspondant est de -71,9 points, en légère détérioration par rapport au trimestre précédent.

Sur le plan financier, 56,5 % des ménages affirment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 41,2 % déclarent avoir recours à l’endettement ou à leur épargne, et seulement 2,3 % parviennent à épargner. Le solde d’opinion relatif à cette composante est resté négatif à -38,9 points, bien qu’une amélioration modérée soit observée.

Pour leur situation financière future, 15,2 % des ménages prévoient une amélioration, tandis que 31,5 % anticipent une dégradation. Le solde d’opinion sur ce point s’élève à -16,3 points, signalant une amélioration comparée au trimestre précédent.

L’enquête révèle également que seuls 11,1 % des ménages pensent pouvoir épargner au cours des 12 prochains mois, contre 88,9 % qui considèrent cela improbable. Le solde d’opinion pour cet indicateur est resté négatif à -77,8 points.

Sur la question des prix alimentaires, 97,5 % des ménages ont constaté une augmentation au cours des 12 derniers mois, et 83,3 % prévoient une poursuite de cette hausse à court terme. Les soldes d’opinion relatifs à l’évolution passée et future des prix alimentaires se maintiennent respectivement à -97,2 points et -81,8 points.

En 2024, l’enquête annuelle a permis d’évaluer la perception des ménages sur certains services publics et droits. La qualité des prestations administratives a été jugée en amélioration par 55,8 % des ménages, avec un solde d’opinion de 38,4 points, supérieur à celui de 2023.

En matière de protection de l’environnement, 47,7 % des ménages ont noté une amélioration, mais le solde d’opinion a diminué, passant à 28,8 points contre 32,8 points en 2023. La perception des droits de l’Homme a également enregistré une baisse, avec 35,8 % des ménages estimant une amélioration contre 19,6 % notant une dégradation, plaçant le solde d’opinion à 16,2 points, en recul par rapport à l’année précédente.

Les services de l’enseignement et de la santé, quant à eux, ont été largement perçus comme en dégradation. Pour l’enseignement, 57,9 % des ménages ont signalé une détérioration contre seulement 18,1 % notant une amélioration. Le solde d’opinion sur cet aspect a plongé à -39,8 points, contre -16,9 points en 2023. Pour la santé, le solde d’opinion est également passé de -44,0 points en 2023 à -48,8 points en 2024, avec 61,2 % des ménages notant une dégradation.

LNT

Partagez cet article :