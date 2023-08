Nizar Baraka, Secrétaire Général du Parti de l’Istiqlal, a annoncé des consultations citoyennes sur la famille marocaine. Le parti souhaite recueillir les opinions des militants et sympathisants sur l’évolution de la famille, compte tenu de ses changements constants.

Les consultations se déroulent via une plateforme en ligne, portant sur 4 enquêtes : la famille en général, la femme, les aînés et les enfants. Les participants, membres du parti ou sympathisants, peuvent répondre de manière anonyme grâce à des codes d’accès. L’objectif est d’ajuster la politique du parti en tenant compte des valeurs et des avis des participants pour améliorer l’institution familiale et préserver les droits de ses membres.

« Face aux débats actuels qu’engendrent le sujet de la famille marocaine, et à la lumière des transformations de la famille marocaine dans ses différentes composantes, nous avons besoin de renouveler les approches pour suivre les perspectives d’amélioration de l’institution familiale et garantir les droits de toutes ses composantes. Notre proposition politique, sur ce sujet, doit se faire à la lumière de nos valeurs et de l’avis de nos militantes et militants », a déclaré Nizar Baraka.

