L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) vient de publier les résultats d’une enquête auprès des particuliers et des TPE visant à jauger le taux de pénétration de l’assurance auprès de ces populations.

L’enquête montre que la pénétration des produits d’assurance, hors assurance automobile, est faible chez les particuliers. En effet, alors que 26% des répondants ont déclaré bénéficier d’une assurance automobile, 6% seulement ont affirmé bénéficier d’un produit d’épargne (retraite, capitalisation ou éducation), 4% d’un produit d’assurance habitation, 3% d’un produit d’assurance décès (temporaire ou emprunteur), 3% d’un produit d’assurance santé complémentaire auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance privée (contre 32% de répondants ayant déclaré bénéficier de l’assurance maladie obligatoire) et moins de 1% ont déclaré bénéficier d’un autre produit d’assurance (assistance, assurance invalidité, les assurances relatives à la pratique d’activités sportives et de loisirs , etc.).

En termes de notoriété, l’assurance automobile arrive à la première place avec 83% des répondants ayant déclaré connaitre ce produit même s’ils n’en bénéficient pas nécessairement, suivi de l’épargne retraite (54%), de l’assurance habitation (50%), de l’assurance santé complémentaire auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance privée (43%), de l’assurance décès temporaire (41%) et moins de 30% pour les autres produits d’assurance.

L’intérêt des particuliers pour les différents produits d’assurance varie considérablement d’un produit à l’autre. Ainsi, les produits qui suscitent le plus l’intérêt des sondés sont l’assurance agricole (71%), l’épargne retraite (63%) et l’assurance santé (56%). A l’inverse, les particuliers interrogés montrent un faible intérêt pour les assurances relatives à la pratique d’activités sportives et de loisirs, l’assurance décès emprunteur et l’assistance (moins de 40%).

Quant aux principaux freins cités par les non-intéressés, il s’agit du fait de ne pas en ressentir le besoin, de ne pas disposer de revenus suffisants ou de manquer d’informations sur les produits en question. En effet, les fourchettes de prix des produits d’assurances notamment sont méconnus de la majorité des particuliers sondés mis à part l’assurance automobile dont 41% des répondants disent avoir une bonne connaissance de ses tarifs contre moins de 14% pour d’autres produits.

Le Baromètre de l’assurance inclusive montre également que la perception des particuliers vis-à-vis de la complexité des procédures de souscription aux produits d’assurance varie selon le produit. Ainsi à titre d’exemple, la souscription à une assurance automobile est jugée simple contrairement à l’assurance décès ou l’épargne/ capitalisation.

En matière d’accès à l’information, l’agent ou le courtier en assurance sont les sources privilégiées des particuliers pour s’informer sur les produits d’assurance (54%), outre d’autres sources, notamment la télévision (39 %), Internet surtout via Google (28 %) et les réseaux sociaux, principalement Facebook (27%).

TPE : Principaux enseignements

En ce qui concerne les TPE, la pénétration de l’assurance est dans l’ensemble plus élevée. En effet, 44% des répondants ont déclaré bénéficier d’une assurance automobile, 29% d’un produit d’assurance accidents du travail, 22% d’un produit d’assurance multirisques professionnelle, 17% d’un produit d’assurance responsabilité civile, 9% d’un produit d’assurance santé complémentaire auprès d’une entreprises d’assurances et de réassurance privée(contre 63% de répondants ayant déclaré bénéficier de l’assurance maladie obligatoire), 8% d’un produit d’épargne retraite, 5% d’un produit d’assurance décès (temporaire ou emprunteur) et moins de 2% ont déclaré bénéficier d’un autre produit d’assurance.

S’agissant de la notoriété, l’assurance automobile arrive à la première place avec 92% des répondants ayant déclaré connaitre ce produit même s’ils n’en bénéficient pas nécessairement, suivi de l’assurance accidents du travail (79%), de d’assurance multirisques professionnelle (66%), de l’épargne retraite (62%), de l’assurance santé complémentaire auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance privée (60%), de l’assurance décès temporaire (49%), de l’assurance responsabilité civile (41%) et moins de 40% pour les autres produits d’assurance (assurance invalidité, assurance agricole, etc.).

L’intérêt des TPE pour les différents produits d’assurance varie considérablement d’un produit à l’autre. Ainsi, les produits qui suscitent le plus l’intérêt des sondés sont l’accident du travail (67%), l’assurance multirisques professionnelle (59%) et la responsabilité civile (55%). A l’inverse, les très petites entreprises sondées montrent un faible intérêt pour l’assurance décès et l’assurance invalidité (moins de 40%).

En ce qui concerne les principaux freins, les TPE non-intéressées par l’assurance citent principalement le fait de ne pas en ressentir le besoin, de ne pas disposer de revenus suffisants au niveau de l’entreprise ou de manquer d’informations sur les produits en question. En effet, les fourchettes de prix des produits d’assurances notamment sont méconnus de la majorité des répondants mis à part l’assurance automobile dont 66% des répondants disent avoir une bonne connaissance de ses tarifs contre moins de 30% pour autres produits.

En matière de procédures, les TPE jugent la souscription d’une assurance automobile comme étant simple, tandis que l’épargne retraite, l’assurance invalidité et l’assurance décès sont considérées comme plus complexes.

S’agissant de l’accès à l’information, les sources privilégiées des TPE sont les agents et les courtiers en assurance (67 %), outre d’autres sources, notamment Internet (40 %), les réseaux sociaux (29 %) et les conseillers bancaires (24 %).

