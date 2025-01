Sous l’égide de l’Association des Étudiants de l’École Nationale de l’Industrie Minérale (ENIM), le club social ENIM Bénévolat organisera, du 31 janvier au 2 février 2025, la 15ème édition de sa Caravane Humanitaire. Cet événement se tiendra à Douar Tanfkhikht, situé dans la Communauté Aghil, Direction des Tlat Nyaqoub, Province Al Haouz, région Marrakech-Safi.

Cette initiative solidaire vise à améliorer durablement les conditions de vie des habitants de ce village en mettant l’accent sur des actions concrètes et impactantes. Parmi les projets prévus, la rénovation d’infrastructures locales, notamment la mosquée, l’école et le Msid, permettra de créer des espaces plus adaptés aux besoins de la communauté. Par ailleurs, plus de 120 familles recevront des vêtements et des couvertures afin de les aider à affronter les rigueurs de l’hiver.

Un des volets majeurs de cette caravane est l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans le village. Un projet de forage d’un puits sera mis en œuvre, permettant de garantir une source d’eau durable et de réduire les difficultés liées à cette ressource essentielle.

Dans le domaine de la santé, une caravane médicale sera mobilisée pour fournir des soins primaires à la population. Cette initiative répondra aux besoins essentiels des habitants en matière de santé, renforçant ainsi le bien-être collectif.

Les enfants ne seront pas en reste, avec la mise en place d’activités éducatives et ludiques qui leur offriront des moments de joie tout en favorisant leur sensibilisation sur divers thèmes importants.

LNT

