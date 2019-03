PARTAGER Les engrais, maillon essentiel du combat contre la famine en Afrique

Voilà le message que laissent entendre les décideurs africains du secteur venus à Marrakech à l’occasion de la 10ème édition d’Argus Africa Fertilizer, le plus grand événement dédié aux engrais en Afrique.

D’ailleurs, les chiffres parlent d’eux-mêmes et l’inquiétude se précise. Aujourd’hui, l’Afrique représente 30% de la population mondiale. Sa part de consommation des engrais se situe entre 2 à 3%, sachant que 70% de cette consommation sont concentrés dans les pays de l’Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, la moyenne d’usage des engrais ne dépasse guère les 10 kg/ha, alors que dans les autres pays du globe, elle dépasse les 30 kg/ha. Au Maroc, elle est de 60 kg/ha et elle atteint même les 120 kg/ha dans les grandes fermes.

En 2006, à Abuja, il a été convenu entre les acteurs agricoles africains de premier plan d’atteindre 50 kg/ha pour 2015, mais cet objectif n’a pas été atteint.

A Marrakech, à la veille de l’ouverture des travaux de la 10ème édition d’Argus Africa Fertilizer, une réunion de l’AFFM (le mécanisme africain de financement du développement des engrais) a été tenue pour débattre des moyens permettant d’atteindre les objectifs tracés lors de la rencontre d’Abuja. Mais avant d’en arriver là, il a été question de mettre en relief une série d’obstacles qui entravent le développement agricole en Afrique, notamment le tribalisme, l’absence de réseaux de distribution, l’incohérence des dispositifs juridiques en la matière, l’absence des infrastructures et de la logistique nécessaires… A cela s’ajoute un environnement politique très peu favorable à un moment où les pays d’Afrique du Nord continuent de développer leur agriculture à un rythme soutenu.

Dans le cadre de cette réunion de l’AFFM, il a été question du financement des engrais pour aller de l’avant. Pour ce faire, il est question aujourd’hui de surmonter un certain nombre de défis, notamment la disponibilité des engrais en quantité, au moment convenable et à un prix accessible. Une attention particulière devrait être portée au transport et à la logistique. Les banques sont également appelées à accompagner le développement de l’agriculture, un secteur que les banquiers considèrent à haut risque.

L’AFFM, après sa réunion, a présenté une série de recommandations, notamment la facilitation de l’accès au financement aux agriculteurs et aux distributeurs des engrais, le soutien et l’accompagnement du secteur privé à même de renforcer ses capacités en production, l’usage des engrais et autres bonnes pratiques agricoles.

Autre enjeu de taille : l’agriculture en Afrique se veut aujourd’hui un secteur salvateur pour une jeunesse africaine déçue, perdue et amplement prête à émigrer vers l’inconnu. L’agriculture se veut aussi garante de l’autosuffisance d’une Afrique qui continue de demander de l’aide alimentaire pour nourrir ses populations. Notons que jusqu’à présent, la famine continue de menacer bon nombre de pays africains, alors que son potentiel agricole n’est plus à démontrer !

Hassan Zaatit