Trois start-ups, Atarec, AZA et Bako Motors, ont remporté l’étape nord-africaine du concours d’innovation « EDF Pulse Africa » en marge des deux événements majeurs dédiés à la Tech en Afrique du Nord, à savoir « La semaine des 10 ans de La French Tech » et « EDF Pulse Africa Tour ».

Cette victoire leur offre l’opportunité de participer à la Grande Finale prévue en décembre à Paris.

Les « Prix EDF Pulse Africa », organisés par le groupe EDF, qui sont à leur cinquième édition, ont pour objectif de soutenir les entreprises africaines qui développent des produits, services et solutions à faible empreinte carbone pour favoriser le développement énergétique du continent. EDF maintient et renforce sa tournée africaine « EDF Pulse Africa Tour » dans six pays, dont le Maroc, afin de sélectionner des projets qui bénéficieront d’un accompagnement personnalisé grâce au programme d’accélération « EDF Pulse Africa Accelerator ». Ce programme vise à soutenir la production décentralisée à faible empreinte carbone, l’efficacité énergétique et la décarbonation numérique.

Lors de cet événement, organisé jeudi 26 octobre à Casablanca, deux tables rondes ont été organisées, abordant l’entrepreneuriat au féminin et l’innovation en faveur des énergies à faible émission de carbone. « Les startups participantes ont démontré un niveau d’ingéniosité et d’engagement remarquable dans le domaine du bas carbone. Cet événement montre que le Maroc est à l’avant-garde de l’innovation énergétique. Nous sommes impatients de collaborer avec les startups gagnantes pour les aider à concrétiser leurs projets en Afrique et ailleurs » a précisé Hicham Elabid, Country Managing Director EDF Maroc.

Le jury, composé d’experts régionaux, a décerné le prix EDF Pulse Africa à ATAREC, une start-up marocaine spécialisée dans l’énergie marine durable grâce à sa technologie Wave Beat. Le prix French Tech Maroc a été attribué à AZA Petrosolutions, une entreprise marocaine axée sur la gestion du carburant. Le prix Coup de pouce du Jury a été remis à Bako Motors, une start-up tunisienne qui fabrique des véhicules électriques.

Les finalistes se préparent pour la Grande Finale en décembre, où ils auront l’opportunité de présenter leurs projets devant un public international et des partenaires clés d’EDF. Les lauréats bénéficieront de financements pour leurs projets et d’un accompagnement personnalisé via le programme « EDF Pulse Africa Accelerator ».

