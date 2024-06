La radio française RMC a diffusé, lundi soir, en direct de Casablanca, un spécial de son émission sportive « L’After Foot » consacré aux exploits du football marocain.

Animée par les journalistes Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, accompagnés de Walid Acherchour, fondateur de l’émission web Le Club des 5, et en présence de nombreux invités, cette émission spéciale de trois heures (20h à 23h) a mis à l’honneur le foot marocain et ses performances remarquables sur la scène mondiale.

Diffusé depuis le Théâtre 121 de l’Institut français de Casablanca, ce spécial a porté sur l’actualité du football marocain et ses exploits, notamment la demi-finale historique à la Coupe du Monde 2022 et le récent titre de champion d’Afrique de Futsal 2024, a souligné M. Brisbois, rédacteur en chef de l’émission « L’After Foot ».

M. Gilbert a relevé, dans une déclaration à la MAP, que cette émission a été l’occasion pour parler du Maroc qui s’affirme désormais comme puissance mondiale du football et qui se prépare pour accueillir deux événements sportifs majeurs, à savoir la CAN de 2025 et la Coupe du Monde 2030 organisée conjointement avec le Portugal et l’Espagne.

L’émission spéciale a mis également en lumière l’apport de l’Académie Mohammed VI de football en matière de formation et d’encadrement des jeunes talents, le rôle de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dans la promotion de ce sport et la participation de l’équipe marocaine de football des moins de 23 ans aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, a-t-il noté.

Pour sa part, la directrice générale adjointe de l’Institut français de Casablanca, Ina Pouant a indiqué que cette diffusion en direct depuis Casablanca de l’émission « L’After Foot » a été l’occasion pour aborder les exploits impressionnants du football marocain.

Elle a noté, dans une déclaration similaire, que ce rendez-vous unique et exclusif est destiné aux passionnés de football pour célébrer et débattre des succès et des perspectives du foot marocain sur la scène internationale.

« L’After Foot est une émission très populaire en France et qui a commencé à délocaliser ses plateaux pour des séries en direct dans différents pays. Avec l’actualité absolument exceptionnelle du football marocain, ainsi que les grandes échéances, il était naturel de venir au Maroc », a-t-elle fait savoir.

RMC est reconnue pour sa couverture du sport lors des grands événements, à travers notamment « l’After Foot » qui réunit experts, consultants et sportifs autour de débats passionnés et chroniques diversifiées.

