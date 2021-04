A l’approche de la saison estivale, Emirates augmentera la fréquence de ses vols vers Casablanca à douze vols hebdomadaires, à partir du 11 mai 2021. « Les services supplémentaires répondront à la dynamique du marché et offriront aux clients plus d’options, de flexibilité et des connexions plus efficaces vers Dubaï et plus de 90 destinations du réseau global de la compagnie », explique Emirates dans un communiqué.

Rashed Al Fajeer, Directeur Général d’Emirates pour le Maroc, a déclaré que depuis la reprise de des vols vers Casablanca en septembre 2020, la demande pour les voyage au départ du Maroc vers Dubaï n’a cessé d’accroitre, que ce soit pour le tourisme ou les affaires. « Nous sommes ainsi très heureux d’augmenter nos services quotidiens, ce qui offrira non seulement plus de flexibilité, de choix et de connectivité aux passagers, mais renforcera également le tourisme et les affaires entre les deux pays », a-t-il précisé.

Il est à noter que les politiques de réservation d’Emirates offrent aux passagers flexibilité dans leurs projets de voyage. Les voyageurs avec des billets émis avant le 30 septembre 2020 pour des voyages avant le 31 décembre 2021 peuvent effectuer un changement de réservation à tout moment sur 36 mois. Les clients ayant des billets émis après le 1er octobre 2020 pour un voyage avant le 31 décembre 2021 se voient quant à eux offrir une prolongation de validité de 36 mois.

Partagez cet article :