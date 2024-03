La 7e édition de « Elu Produit de l’Année Maroc » a récompensé 30 produits novateurs, sélectionnés par plus de 3 000 consommateurs. Les lauréats reçoivent un logo distinctif rouge, assurant une visibilité en magasin toute l’année. Les critères d’évaluation incluent l’innovation, l’intention d’achat et l’attractivité, évalués par une enquête neutre menée par Nielsen auprès de 3 000 consommateurs dans les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Fès, Tanger et Oujda.

Une nouveauté cette année est l’introduction du critère « Élu pour son goût », où les consommateurs attribuent une note de 1 à 5 aux produits testés en situation réelle. Les grands gagnants, un par catégorie, se distinguent en anticipant les évolutions constantes des besoins des consommateurs. Les produits primés, comme les couches Dalaa ou la sauce Solis, afficheront le logo « Élu Produit de l’Année Maroc 2024 » sur leur emballage et dans leurs campagnes marketing. Fayçal Mâaouni, Directeur Général de Élu Produit de l’Année Maroc, met en avant le rôle du logo comme repère d’innovation, « aidant les consommateurs à faire des choix éclairés parmi une multitude de produits ».

En tout, 30 produits ont été récompensés, couvrant diverses catégories telles que les réfrigérateurs, les serviettes hygiéniques, les applications bancaires et les matelas-lits.

