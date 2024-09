La sélection nationale marocaine de football a signé une courte victoire face à son homologue du Lesotho par 1 but à 0, en match comptant pour la 2è journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 (groupe B), lundi soir au Grand Stade d’Agadir.

Ne disposant pas de stade homologué par la Confédération africaine de football, le Lesotho recevait à Agadir et avait en ligne de mire de sortir indemne de cette confrontation épineuse. Dès l’entame de la rencontre, les hommes de Walid Regragui ont montré leur ambition offensive pour atteindre la lucarne adverse par le biais de Ilias Akhomach, Amine Adli et Ayoub El Kaabi, et avec deux corners exécutés en dix minutes de jeu.

Adam Aznou, qui a tiré son épingle du jeu lors de sa première apparition avec les Lions de l’Atlas, a sérieusement menacé le gardien Sekhoane Moerane à la 14e minute, avant que le trio Akhomach, Adli et El Kaabi ne submerge la défense adverse trois minutes plus tard, manquant de peu l’ouverture du score.

Amine Adli est revenu à la charge en tentant une passe en profondeur vers Azzedine Ounahi qui était en position de hors-jeu (29e).

L’effectif remodelé par Walid Regragui, qui a opéré neuf changements au niveau des joueurs alignés, a déroulé son rouleau compresseur en dominant de bout en bout la première période, mais a manqué de réalisme.

De retour des vestiaires, le sélectionneur national a procédé à des changements pour apporter un nouveau sang au Onze national avec l’alignement de Brahim Diaz, Youssef En-Nesyri, Abdessamad Ezzalzouli, Hakim Ziyech et Soufiane Rahimi.

Les changements opérés par Regragui ont dynamisé le bloc offensif de l’équipe nationale face à un adversaire qui se recroquevillait dans sa zone. Il a fallu un coup de génie de la pépite du Real Madrid, Brahim Diaz pour trouver enfin la faille dans la défense du Lesotho dans les arrêts de jeu (90+3e).

L’autre match comptant pour ce groupe mettra aux prises le Gabon et la Centrafrique, mardi.

La phase finale de la CAN (Maroc-2025) aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Par ailleurs, le sélectionneur national, Walid Regragui a indiqué que le match contre le Lesotho, comptant pour la 2è journée (groupe B) des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, a été un bon enseignement pour les jeunes joueurs et a permis d’expérimenter de nouveaux schémas tactiques.

« Ce match a été important pour avoir une meilleure visibilité des capacités du banc pour construire des certitudes pour les prochaines échéances », a-t-il affirmé en conférence de presse d’après match.

« En première mi-temps, j’attendais plus en intensité, mais on a été un peu lent pour pouvoir concrétiser », a-t-il relevé.

« Ce genre de match est positif, car il nous a permis de découvrir un Adam Aznou qui est une grosse satisfaction. Je pense que nous avons gagné un futur grand joueur », a-t-il enchainé.

Il a estimé que le plus important est que « les joueurs sont allés chercher la victoire sans se démotiver », relevant que les nouveaux joueurs alignés ont su tirer les leçons nécessaires de ce genre de confrontations. Le Maroc, déjà qualifié en sa qualité de pays hôte, est logé dans le groupe B aux côtés du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho.

