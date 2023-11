Les marques marocaines œuvrant dans le secteur de l’électricité et des énergies renouvelables sont appelées à se développer davantage pour franchir le pas de l’export, a indiqué, mercredi à Casablanca, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture des salons Elec Expo, EneR Event & Tronica Expo, organisés par la Fédération Nationale de l’Electricité, l’Electronique et les Energies Renouvelable (FENELEC), sous le thème «Vers une transition énergétique accélérée grâce aux smart grids et à l’intelligence artificielle», M. Mezzour a souligné l’importance de renforcer l’adoption, par les entreprises et acteurs marocains du secteur énergétique, des nouvelles technologies, dont notamment les « Smart Grids » qui permettent une meilleure gestion de l’équilibre entre production et consommation, et d’anticiper les besoins pour une adaptation des niveaux de production

Et d’ajouter que les « Smart Grids » et les technologies de la production décentralisée d’électricité permettent, avec les mêmes budgets d’investissement et les mêmes coûts, de servir plus de zones, de renforcer les capacités de stockage et de créer plus d’opportunités d’emplois.

Le secteur de l’électricité occupe à présent une place centrale dans le développement économique et la souveraineté industrielle du Royaume, et emploie aujourd’hui plus de 25.000 personnes, a-t-il précisé, appelant les acteurs de l’électricité et de l’électronique, qu’ils soient fabricants, installateurs ou distributeurs, à déployer davantage d’efforts pour doubler ce chiffre d’ici 2030.

Le Maroc, a-t-il enchaîné, dispose des ressources humaines compétentes et des capacités nécessaires pour atteindre cet objectif, appelant à renforcer le « made in Morocco » et à encourager l’export et le déploiement des marques marocaines à l’étranger.

« Le pays se développe dans les quatre coins du monde avec des industries de pointe, notamment lors de l’année 2023, après 90 milliards d’exportations globales à fin 2022 », a-t-il dit.

L’année 2023 est exceptionnelle en termes d’exportation, et les cinq prochaines années seront beaucoup plus prometteuses pour plusieurs secteurs, a-t-il estimé, soulignant que 97% des exportations marocaines sont aujourd’hui des produits transformés.

Cette exposition est une démonstration de l’importance qu’accorde le Maroc aux énergies renouvelables et à l’électricité, en alignement avec la coopération du Maroc avec les pays de l’Afrique, a fait valoir la cheffe du Cabinet du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, dans une allocution prononcée au nom de la ministre Leila Benali.

La ministre a par ailleurs mis en avant le suivi optimisé et effectif du secteur des énergies assuré par le ministère, tout en œuvrant pour l’inclusion des nouvelles technologies dans le but d’atteindre une meilleure résilience des systèmes électriques.

Dans ce sens, elle a mis en exergue les acquis du programme d’électrification rurale global (PERG) qui a permis un raccordement aux réseaux de milliers de villages, notant que le développement de la production décentralisée de l’énergie, la stratégie nationale de la transition énergétique et la charte de l’investissement permettront de capitaliser ces acquis.

Et de noter que la COP27 et l’entrée en vigueur de la taxe carbone donnent plus de motivation aux acteurs industriels installés au Maroc pour accélérer la transition de leurs modes de fabrication et de distribution vers des pratiques vertes, ajoutant que la transition énergétique permettra d’améliorer le climat des affaires et de faciliter l’accès aux financements.

De son côté, le Président du Conseil de la Région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a rappelé que l’Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC) a accompagné l’essor économique du Maroc depuis plusieurs années, notant que le salon qui est à sa 6ème édition s’est développé dans cet espace.

Le secteur de l’électricité, a-t-il poursuivi, a développé son savoir-faire de manière remarquable pour passer de l’électrification aux énergies renouvelables, Smart Grids, électricité bas Carbon…

Pour sa part, le président de la Fédération malienne des secteurs de l’électricité et des énergies renouvelables et nouvelles, Amadou Diadé Sankaré, a affirmé que les relations entre le Maroc et le Mali sont millénaires, saluant le Maroc pour son choix du Mali comme pays d’honneur de cette édition.

Organisés sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, les salons Elec Expo, EneR Event & Tronica Expo qui se tiennent du 8 au 11 novembre, sont marqués par la participation de 160 entreprises venant de plusieurs pays : Égypte, Italie, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Chine, Turquie, Slovénie, Inde, Pologne, France, Portugal…

L’édition 2023 porte sur plusieurs secteurs, dont l’électricité, l’électronique, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le bâtiment, la construction, la domotique, l’éclairage et l’eau, tout en mettant l’accent notamment sur la coopération maroco-africaine.

LNT avec MAP

