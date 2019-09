PARTAGER Elalamy : Proma Industrie, un temps d’implantation record

L’usine Proma, spécialisée dans la conception et la fabrication de sous-ensembles et composants métalliques pour l’industrie automobile, a été implantée en 6 mois, un « record au Maroc », a souligné mardi à Kénitra, le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Le groupe italien Proma a capitalisé un investissement de 320 millions de dirhams à Kénitra et prévoit d’investir autant dans ses futurs projets dans le Royaume, a indiqué M. Elalamy dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d’inauguration de l’écosystème du Groupe Proma au Maroc.

Le ministre a fait savoir que l’inauguration de cette 2ème usine Proma à Kénitra, reflète l’attractivité de la région et sa capacité d’attirer de grandes entreprises internationales, notant que le projet demeure « stratégique » vu sa contribution importante au taux d’intégration au Maroc.

« Le ministère de l’Industrie fera en sorte à ce que l’usine se remplisse avec les commandes provenant à la fois de PSA et de Renault », a-t-il assuré, faisant part de la volonté des deux parties à créer une nouvelle usine avec un « nouveau record de 5 mois ».

M. Elalamy n’a pas manqué, à cette occasion, de souligner que cette usine, conçue pour la fabrication aussi bien d’armatures de sièges automobiles que des pièces embouties, a pu être réalisée grâce à l’impulsion décisive et à la Haute sollicitude du Souverain, notant que cette implantation vient conforter non seulement l’ambition industrielle du Royaume mais également la volonté affirmée du Roi Mohammed VI de faire du Maroc un modèle au niveau du Continent en matière de développement durable.

Pour sa part, le président du groupe Proma, Nicola Giorgio Pino, a fait observer que la construction de l’usine, d’une superficie totale d’environ 28.000 m² (une première phase de 19000 m²), a débuté au troisième trimestre 2018, notant que des travaux d’extension de 8.900 m² sont déjà programmés et vont démarrer fin 2020 afin de répondre à l’augmentation de la production du groupe dans le Royaume.

« Des installations et des machines avec les meilleurs outils technologiques ont été mis en place en vue de satisfaire de manière adéquate les exigences de qualité et de compétitivité demandée par le marché mondial », a-t-il fait savoir, affirmant que cette usine permettra la création de 121 postes d’emploi direct et un chiffre d’affaires annuel de 250 millions de dirhams à l’export.

Le groupe Proma dispose déjà d’une autre usine « Promaghreb » située sur le Park industriel de Renault Somaca à Casablanca. Cette usine réalise l’assemblage et la livraison des sièges en just in time pour toute la production des voitures fabriquées par Somaca, y compris la production de mousse et la peinture cataphorèse depuis 1997. Promaghreb a été parmi les premières entreprises qui opère dans le secteur automobile au Maroc et la première filiale du groupe hors Italie.

LNT avec Map