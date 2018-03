PARTAGER El Othmani se rend au Brésil pour le Forum mondial de l’eau

Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, conduira la délégation marocaine qui prendra part aux travaux de la 8-ème édition du Forum mondial de l’Eau, prévue du 18 au 23 mars à Brasilia.

La cérémonie d’ouverture de cette édition, prévue le 19 mars, sera marquée par la remise par le Chef du gouvernement du Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau au vainqueur de sa 6-ème édition tenue organisée sous le thème « œuvrer pour plus de solidarité et d’inclusion afin d’assurer la sécurité hydrique et la justice climatique », indique samedi un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Ce Grand Prix mondial a été créé à l’initiative commune du Conseil Mondial de l’Eau et du Royaume du Maroc en 2000, en mémoire à Feu SM le Roi Hassan II, et en reconnaissance de sa politique clairvoyante en matière de coopération et de solidarité en faveur de la préservation et de la gestion durable des ressources en eau.

La délégation marocaine participant à cette 8-ème édition, organisée sous le slogan « partager l’eau », comprend également la Secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, Charafat Afilal, et plusieurs responsables et experts, ajoute le communiqué.

Le Royaume du Maroc sera également très présent au niveau de l’Exposition Mondiale de l’Eau à Brasilia, à travers son « Pavillon Maroc » qui prévoit de rassembler des experts et des acteurs internationaux dans le cadre d’une série de conférences et d’événements parallèles, qui constituent une opportunité pour mettre en lumière l’expérience marocaine en matière de gestion des ressources en eau, débattre et partager les expériences sur des thématiques liées à l’eau, notamment la sécurité hydrique et alimentaire, l’économie verte, le développement durable, l’eau en Afrique, ou encore le manque d’eau comme préoccupation méditerranéenne ainsi que la coopération entre les deux secteurs privé et public.

Cette 8ème édition accueillera plus de 35.000 participants représentant 170 pays, avec 140 délégations ministérielles.

LNT avec MAP