La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) et Think Human Foundation ont célébré, mercredi, la clôture de leur partenariat 2021-2024 et ont annoncé le renouvellement de cette collaboration dédiée à l’amélioration de l’employabilité des jeunes au Maroc.

Lancé en 2021, ce partenariat visait à doter les jeunes Marocains de compétences numériques et comportementales essentielles pour faciliter leur insertion sur le marché du travail. Grâce à des formations financées par Think Human Foundation, EFE-Maroc a pu accompagner des centaines de jeunes chercheurs d’emploi dans plusieurs villes du Royaume, dont Marrakech, Rabat et Fès.

Depuis le début du programme, plus de 380 jeunes ont été formés à l’utilisation de plateformes de e-learning, leur permettant de développer leurs compétences numériques. En parallèle, plus de 120 jeunes ont bénéficié de formations en présentiel, axées sur les « Soft Skills » et les compétences digitales les plus demandées par le marché. Ces formations ont favorisé l’insertion professionnelle de plus de 60 jeunes auprès d’employeurs partenaires opérant dans divers secteurs.

Par ailleurs, 66 % des jeunes insérés sur le marché du travail à travers cette initiative sont des femmes, selon le communiqué commun des deux partenaires, mettant en avant l’importance de ce programme dans la promotion de l’égalité des chances en matière d’emploi.

Think Human Fund, successeur de Think Human Foundation, a annoncé la poursuite de son soutien à EFE-Maroc pour continuer à offrir des opportunités de formation et d’emploi aux jeunes Marocains. Philip Cassidy, président de Think Human Fund & Foundation, a souligné l’importance de cette collaboration : « Alors qu’un jeune sur quatre n’est ni en emploi, ni en formation, ni en train d’étudier, nous sommes ravis de contribuer à leur insertion professionnelle aux côtés d’EFE. »

Think Human Fund est soutenu par Concentrix, une entreprise technologique présente dans plus de 70 pays, dont la mission est de financer des associations pour favoriser l’accès à l’éducation et renforcer la résilience au changement climatique.

Créée en 2008, EFE-Maroc est une association reconnue d’utilité publique, spécialisée dans la formation des jeunes aux compétences techniques et comportementales recherchées sur le marché du travail. L’association collabore avec plus de 450 employeurs pour offrir des opportunités d’embauche dans des secteurs tels que l’offshoring, les technologies de la communication, l’automobile, l’aéronautique, l’agrobusiness, le tourisme et la bancassurance. EFE-Maroc fait partie d’un réseau présent dans plusieurs pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, où il œuvre pour réduire le chômage des jeunes.

Le programme renouvelé par Think Human Fund et EFE-Maroc permettra de toucher un plus grand nombre de jeunes dans les années à venir, en étendant les formations et en créant de nouvelles opportunités d’emploi dans plusieurs régions du Maroc. Cette initiative répond à une demande croissante de compétences numériques, tout en contribuant au développement de l’économie numérique et de l’emploi des jeunes au Maroc.

