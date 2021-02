La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) et la Fondation Citi ont célébré leur septième année de collaboration dans le cadre du programme « Decent Jobs for the Digital Future » visant à outiller la jeunesse des compétences du 21ème siècle pour leur offrir un tremplin vers le marché du travail, selon un communiqué de presse.

Depuis 2013, la Fondation Citi a permis à EFE-Maroc d’accompagner près de 1.200 chercheurs d’emploi à travers des formations axées sur les besoins du secteur privé et menant à l’insertion des lauréats du programme dans des secteurs et métiers porteurs. Parmi eux, Ayoub El Amine, lauréat de l’édition 2020, qui a suivi une formation en Force de Vente : « (…) J’exprime ma gratitude à EFE-Maroc et à Citi Foundation, sans oublier notre coach pour ses conseils avisés. Grâce à cette formation, j’ai plus de visibilité sur les conjonctures du marché du travail et je suis mieux préparé pour une insertion réussie. Maintenant, je peux dire haut et fort qu’avec EFE-Maroc et Citi Foundation, je bâtis mon avenir », indique-t-il.

« À travers l’initiative “Pathways to Progress” (Les Voies du Progrès), la Fondation Citi vise à accompagner un million de jeunes à travers le monde vers l’autonomie financière d’ici 2023 par des programmes d’emploi et d’entrepreneuriat. La crise COVID a exacerbé ce besoin et renforcé notre mobilisation et l’engagement de nos collaborateurs pour soutenir les jeunes et faciliter leur accès à des opportunités d’emploi et d’auto-emploi en phase avec un marché du travail en pleine transformation » explique Taoufik Rabbaa, PDG de Citibank Maghreb.

Depuis le début de la crise, le programme accompagne également la reconversion des personnes ayant perdu leur emploi et des chômeurs de longue durée vers des métiers en forte demande dans le digital, l’enseignement, la santé ou encore l’offshoring. « Le soutien de la Fondation Citi nous a permis de répondre agilement aux évolutions rapides des besoins du marché du travail, de développer de nouveaux partenariats employeurs et d’offrir aux jeunes un tremplin des filières obstruées vers celles en forte demande », indique Anas Guennoun, Président de EFE-Maroc.

