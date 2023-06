Trois conventions de partenariats ont été signées, mercredi à Casablanca, entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, la Bourse de Casablanca, la Fédération Mondiale des Bourses (WFE) et l’institut britannique Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), pour renforcer la formation des jeunes dans le domaine de la finance.

Ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Ecosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (PACTE ESRI), notamment dans son volet relatif à l’ouverture de l’université sur son environnement socioéconomique et la capacitation des étudiants pour favoriser leur employabilité.

Paraphée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et le président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad, la première convention porte sur la diversification des relations de coopération fructueuses, la promotion de l’éducation financière auprès des étudiants et le développement de la recherche dans le domaine des marchés financiers.

Cet accord-cadre de partenariat a pour objet d’accompagner la mise en œuvre effective du PACTE ESRI dans le domaine de l’éducation financière et la culture boursière et ce, à travers un partenariat stratégique rénové.

Parmi les actions phares de ce partenariat figure la mobilisation de l’écosystème et des partenaires de la Bourse de Casablanca en faveur du renforcement des capacités des universités marocaines, le lancement du championnat universitaire de la bourse, la généralisation des salles de marché et le lancement du prix universitaire de la bourse afin de primer les meilleures études et recherches universitaires dans les domaines liés à l’éducation financière.

Le deuxième accord, paraphé également par le ministère l’Enseignement supérieur, la Bourse de Casablanca et la WFE, a pour but de vulgariser la culture boursière au profit des étudiants et des jeunes, à mettre en œuvre des actions conjointes pour le renforcement de l’éducation financière des étudiants, la valorisation de la recherche scientifique et l’accès aux données internationales sur le marché boursier.

Le dernier accord qui réunit le ministère de l’Enseignement supérieur, la Bourse de Casablanca, et CISI, l’un des organismes internationaux dans la profession financière et d’investissement, vise à améliorer l’éducation et l’inclusion financières chez les étudiants, à développer des formations certifiantes en finance au profit des étudiants et enseignants ainsi que la mise en place de Centres accrédités CISI au sein des Universités marocaines.

S’exprimant à cette occasion, M. Miraoui a indiqué que le département de l’Enseignement supérieur essaie d’accélérer la transformation, le développement et l’amélioration du système universitaire, soulignant qu’il faut aujourd’hui faire avancer les plans de transformation du paysage universitaire, à travers l’empowerment des jeunes, le renforcement des capacités et le développement des compétences transversales.

Le ministre a, en outre, mis en avant la nécessité de multiplier les partenariats entre les université, les Régions et les acteurs économiques pour renforcer la résilience du système universitaire et consolider la culture scientifique des jeunes dans les différents domaine, appelant à la mise en place davantage de formations hybrides et la prise en compte de l’aspect de l’inclusion dans les plans d’action.

Dans ce sens, il a appelé à la mobilisation des acteurs nationaux et internationaux pour des formations plus inclusives, notant que les actions para-universitaires permettent de renforcer l’équité régionale, pour que les étudiants des zones éloignés des grandes villes et des pôles économiques puissent avoir les mêmes opportunités en termes de formations et d’accès au marché du travail.

M. Miraoui a, de même, fait savoir que la signature des trois conventions de partenariat avec la Bourse de Casablanca, la WFE et le CISI traduit une volonté commune de renforcer les compétences des étudiants en finances et marché boursier et ce, à travers plusieurs initiatives en particulier des programmes de formations certifiantes au bénéfice des étudiants et enseignants chercheurs.

Pour sa part, M. Mokdad, a indiqué que ces partenariats témoignent de l’engagement du ministère en faveur de la formation, la vulgarisation et la promotion de la finance, et permettra d’appuyer le rôle de la Bourse de Casablanca dans la formation des jeunes talents, et qui est ancré à travers l’École de la Bourse.

« Les conventions signées aujourd’hui reflètent la mobilisation de la Bourse de Casablanca et avec elle l’ensemble de notre écosystème en faveur de la promotion de la culture financière au Maroc », a-t-il soutenu, exprimant, à cet égard, son ambition de poser les jalons d’une feuille de route structurelle pour le bénéfice du secteur financier et boursier.

A ce propos, Mme Vegro, a estimé qu’il s’agit d’un pas important qui donne un nouvel élan à ce partenariat, se disant ravie d’avoir accepté que, dans le cadre du protocole d’accord, le CISI fournisse sa certification Fundamentals of Financial Services qui améliorera l’éducation et les compétences sectorielles de chaque étudiant, favorisant ainsi leur employabilité et leurs perspectives de carrière lorsqu’ils entreront dans le monde passionnant des services financiers professionnels ».

Ont assisté à la cérémonie de signature le directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji, et, via visioconférence, la directrice générale de la WFE, Nandini Sukumar.

LNT avec MAP

