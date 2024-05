Le gouvernement accorde une importance particulière à l’économie sociale et solidaire dans l’objectif de créer 50 mille emplois par an, a souligné, lundi à la Chambre des représentants, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

En réponse à une question orale sur « le renforcement et le développement de l’écosystème de l’économie sociale et solidaire » posée par le Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Mme Ammor a indiqué que dans l’attente de la loi-cadre qui donnera un élan au secteur, la stratégie du ministère repose sur une approche participative impliquant tous les acteurs.

Il s’agit des départements ministériels, des conseils régionaux, de la coopération internationale et du secteur privé, a-t-elle fait savoir, notant que des efforts sont déployés pour renforcer les capacités à travers des formations en législation, comptabilité coopérative, financement, commercialisation, promotion et marketing électronique.

Dans ce sens, la ministre a précisé que 480 sessions de formation ont été organisées et 353 coopératives nouvellement créées ont bénéficié de l’accompagnement en 2023.

En ce qui concerne l’appui à la commercialisation, Mme Ammor a rappelé l’organisation de 8 foires nationales et 26 régionales, et de 50 marchés mobiles, ainsi que la participation de 105 coopératives aux salons internationaux en Italie, au Bahreïn et au Sénégal.

Pour ce qui est des programmes de soutien, d’accompagnement et d’amélioration, la ministre a cité le programme « MOAZARA » qui a financé 414 projets, le programme « Lalla Al Moutaaouina » destiné aux femmes et les programmes « Génération Solidaire » dédiés aux jeunes.

LNT avec Map

Partagez cet article :