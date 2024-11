La Fédération de la Chimie et de la Parachimie (FCP) organise, en marge de son Assemblée Générale Ordinaire, une conférence le 27 novembre 2024, au Hyatt Regency Hôtel de Casablanca. Cet événement, axé sur le thème « L’économie circulaire et efficacité hydrique : défis et opportunités pour une industrie chimique durable », abordera les enjeux cruciaux que représente la gestion responsable des ressources naturelles pour le secteur industriel, en particulier dans le contexte de la chimie.

L’économie circulaire est aujourd’hui considérée comme un modèle prometteur pour relever les défis environnementaux, en se fondant sur des principes de réduction, de réutilisation et de recyclage. À un moment où les ressources naturelles, et notamment l’eau, deviennent de plus en plus rares, l’intégration de l’efficacité hydrique, c’est-à-dire l’utilisation optimale de l’eau, apparaît comme un pilier fondamental de ce modèle économique. Cette conférence ambitionne de mettre en lumière la synergie entre l’économie circulaire et l’efficacité hydrique pour ouvrir des perspectives durables et résilientes au secteur de la chimie au Maroc.

Un cadre stratégique pour la gestion de l’eau au Maroc

Le Maroc a déjà amorcé une stratégie nationale de gestion de l’eau pour faire face à la raréfaction de cette ressource vitale. Cette feuille de route, qui s’étend jusqu’en 2050, propose une série d’actions et de projets destinés à planifier et rationaliser l’utilisation de l’eau dans les différents secteurs de l’économie nationale. La conférence organisée par la FCP, en partenariat avec l’International Council of Chemicals Associations (ICCA), s’inscrit dans ce cadre et constituera une occasion pour les acteurs de l’industrie chimique d’explorer comment le secteur peut adopter des pratiques responsables et s’aligner sur les objectifs de cette stratégie.

La rencontre sera marquée par la présence de personnalités de premier plan, dont le Ministre du Commerce et de l’Industrie, la Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, le Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), ainsi que le Président de l’ICCA. M. Abed Chagar, président de la FCP, prononcera un mot de bienvenue pour inaugurer cette journée de discussions.

Panels et partage d’expériences autour de la gestion durable des ressources

Des panels animés par des experts marocains et internationaux permettront d’aborder des sujets variés liés à la gestion des ressources dans le secteur industriel. Les participants discuteront de l’importance d’intégrer des stratégies pour une gestion responsable des déchets et de l’eau, tant au sein des installations industrielles en général que dans le secteur chimique en particulier. Cet événement sera l’occasion d’explorer des solutions innovantes pour réduire l’empreinte hydrique des industries et de promouvoir une meilleure gestion des déchets, contribuant ainsi à l’économie circulaire.

La conférence réunira environ 150 dirigeants et responsables de l’industrie chimique nationale ainsi que des institutions spécialisées dans l’environnement, la gestion de l’eau et l’économie circulaire. L’objectif est de partager des retours d’expérience et des témoignages concrets sur les pratiques réussies dans la mise en œuvre de stratégies de gestion durable. Les intervenants espèrent ainsi sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’industrie chimique nationale à l’importance d’une gestion responsable des ressources pour un avenir durable.

Un programme ambitieux pour l’industrie chimique et l’économie circulaire

L’un des temps forts de cette conférence sera la présentation du chantier du ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable qui promeut l’intégration de l’économie circulaire dans les secteurs industriels. Les participants pourront également découvrir le programme d’accompagnement destiné aux acteurs de l’industrie, qui vise à faciliter la transition vers des pratiques plus durables et responsables. Ce programme, élaboré par le ministère, vise à soutenir les entreprises dans leur démarche d’efficacité hydrique et de réduction des déchets, contribuant ainsi à une économie plus verte et circulaire.

La matinée se clôturera par une session de questions-réponses, permettant aux participants d’échanger avec les experts et d’approfondir les discussions sur les solutions adaptées aux enjeux spécifiques du secteur chimique.

Assemblée Générale de la FCP : un bilan et des perspectives d’évolution

Après la conférence, la FCP tiendra son Assemblée Générale Mixte, comprenant l’Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale Extraordinaire. L’ordre du jour inclut les rubriques classiques : modification des statuts, rapport moral, rapport financier, et rapport du commissaire aux comptes. Cette assemblée sera l’occasion pour la Fédération de dresser un bilan des actions passées et de discuter des orientations futures pour renforcer la durabilité du secteur chimique au Maroc.



