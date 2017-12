par HZ |







Eagle Hills démarre la livraison d'une nouvelle tranche de la ''Cité des Arts et Métiers''

Eagle Hills, société privée d’investissement et de développement immobilier basée à Abu Dhabi, continue la livraison de La Cité des Arts et Métiers. Des livraisons qui ont démarré il y a quelques semaines, permettant à terme de livrer plus de 220 appartements, dont les superficies varient entre 42 et 450m². Agencés en une, deux et trois chambres, tous les appartements de La Cité des Arts et Métiers se caractérisent par des finitions contemporaines, des accessoires modernes et de nombreux équipements : climatisation centralisée, cuisines aménagées, sols en marbre et en parquet. Bordé par 2 Hectares de verdure, la Cité des Arts et Métiers associe les avantages d’une résidence urbaine sécurisée aux avantages d’une vie en bord de mer, au sein d’une véritable destination. « La Cité des Arts et Métiers offre à ses résidents et leurs familles un mode de vie complet axé sur la communauté grâce à un large éventail d’équipements tels que des aires de jeux pour enfants, une piscine pour adultes et une piscine pour enfants ainsi que de nombreux espaces extérieurs privatifs », dit-on auprès du promoteur.

