La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, s’est entretenue, samedi à Marrakech, avec le Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l’Union douanière, Paolo Gentiloni, sur les moyens de dynamiser la coopération économique.

Cette entrevue, tenue en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, a été l’occasion de souligner l’importance de la coopération économique avec l’Union Européenne et des ambitions communes pour dynamiser la coopération et le dialogue sur les agendas économiques communs.

A cette occasion, le responsable européen a tenu à saluer la résilience du Royaume du Maroc suite au séisme qui a secoué la région d’Al Haouz en septembre dernier, notant qu’il a pris connaissance de l’ambitieux programme de reconstruction post-séisme.

Ont assisté à ces entretiens plusieurs hauts responsables de la Commission européenne.

LNT avec MAP

Partagez cet article :