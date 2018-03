PARTAGER DTFE : Hausse de 2,1% de l’activité industrielle en 2017

L’Indice de la production industrielle (IPI), hors raffinage de pétrole, a enregistré une progression de 2,1% durant l’année écoulée, contre 1,4% en 2016, selon la Direction du Trésor et des finances extérieurs (DTFE).

Les principales hausses ont concerné les « autres matériels de transport » (+10,4%) , les « produits chimiques » (+6,5%), les « articles d’habillement et fourrures » (+5,8%), les « produits de l’industrie automobile » (+4,4%) et les « machines et équipements » (+3,6%), précise la DTFE, relevant que des baisses ont toutefois été enregistrées au niveau des « produits métalliques (-7,3%) et des « machines et appareils électriques » (-3,4%).

La note fait ressortir en outre une baisse de 4,8 points du taux d’utilisation des capacités de production industrielle (TUC), revenant en moyenne de 65,9% en 2016 à 61,1% en 2017.

Cette évolution recouvre principalement une baisse de 4,5 points du TUC des industries mécaniques et métallurgiques et une hausse de 1,8 point du TUC des industries chimiques et para-chimiques, explique la DTFE qui cite les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib (BAM).

Par ailleurs, la même source, qui s’est focalisée sur le secteur automobile, rappelle que l’année 2017 a été marquée par le lancement de plusieurs grands projets au niveau du secteur de l’automobile, notamment les usines PSA Peugeot Citroen, Magnet-Marelli et Nexteer Automotive, soulignant que la production des usines du groupe Renault Maroc a enregistré un record historique pour atteindre 367.284 unités. Au niveau des exportations, le volume global s’est chiffré à 333.189 véhicules, contre 303.892 en 2016, dont 283.667 unités sorties de l’usine de Renault-Nissan de Tanger, soit 95% de la production, et 49.522 véhicules de l’usine Renault de Casablanca (66% de la production de SOMACA), indique la DTFE, notant que ces ventes sont acheminées vers 74 destinations, dont 11 pays africains.

LNT avec Map